Meghan Markle étant “ au sommet ” pourrait conduire au divorce du Sussex, selon Royal Expert

Il y a eu d’innombrables histoires sur la relation négative du prince Harry et de Meghan Markle avec les médias et le public. Le mode de vie royal s’est révélé difficile pour les deux, et ils ont depuis décidé que leur seule option était de quitter la famille royale. Mais un expert semble penser que Harry et Meghan ont essentiellement changé de rôle en termes de popularité – et que cela pourrait conduire au divorce du couple.

Meghan et Harry semblent incroyablement heureux ensemble

Le duc et la duchesse de Sussex ont officiellement noué le nœud en mai 2018, et depuis lors, ils ont semblé incroyablement heureux ensemble. À presque chaque engagement public, Meghan et Harry montrent un langage corporel qui montre clairement ce qu’ils ressentent l’un envers l’autre. Les deux sont presque toujours liés d’une manière ou d’une autre, que ce soit en se tenant la main, Meghan tenant le bras de Harry ou Harry guidant Meghan avec une main sur le dos. Mais malgré tout, certaines personnes sont convaincues que le mariage du couple sera de courte durée.

On a supposé que le mariage du couple ne durerait pas

Un médium, dont la liste des clients comprenait feu la princesse Diana, a prédit que le mariage du couple se terminerait par un divorce. La psychique Simone Simmons, autrefois en laquelle Diana avait confiance, a déclaré qu’elle ne voyait Harry et Meghan rester mariés que “deux ans et demi à trois ans”. Le médium a déclaré au Daily Star que Harry “ne saura pas ce qui le frappera quand cela arrivera.” Cependant, la prédiction d’un médium n’est pas nécessairement une raison valable de croire que le couple se séparera bientôt.

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l'abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale.

Un expert royal affirme que les statuts de Meghan et Harry pourraient conduire à leur divorce

Kelvin Mackenzie, ancien rédacteur en chef de The Sun, a suivi le

famille royale depuis des années. Et, selon Express,

il est certain que le mariage de Harry et Meghan n’est pas fait pour durer. Mackenzie

affirme que le statut de Harry a énormément baissé depuis les deux jours, mais

Meghan’s a explosé. «J’admire massivement Meghan… Elle est venue de rien et

s’est retrouvé au sommet », a déclaré Mackenzie. “” Harry, a commencé en haut, pour finir

en bas … Il va finir comme un majordome. ”

Mackenzie a suivi ses mots en disant que ce serait le statut du couple dans leur relation. “Quand le téléphone sonne, ce ne sera pas pour lui. Ce mariage durera plus longtemps que certains des miens », a-t-il ajouté. Mackenzie prétend essentiellement que la renommée massive de Meghan finira par se retrouver entre elle et Harry.

Les deux semblent travailler dur pour assurer la solidité de leur mariage

Meghan est certainement devenue l’une des femmes les plus célèbres au monde presque du jour au lendemain, et c’est un style de vie qu’elle semble toujours essayer de comprendre. Mais pour la défense du couple, ils semblent travailler dur pour maintenir leur mariage fort. Sortir des projecteurs royaux leur permet de s’assurer qu’ils ne se perdent pas de vue et d’être les meilleurs parents possibles pour Archie. Personne ne peut prédire où ira le mariage du couple, mais la famille royale a, statistiquement, un taux de divorce très élevé. Le temps nous dira si la relation entre Harry et Meghan peut résister à la tempête de l’attention négative des médias.