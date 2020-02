Meghan Markle n’a aucun droit à la fortune royale si elle divorce du prince Harry, même sans Prenup

Ce n’est pas une chose agréable à penser, mais compte tenu

la piste de la famille royale

record avec divorce, ça vaut au moins la peine d’être mentionné. Avec le prince Harry et

Meghan et la duchesse de Sussex prennent des décisions importantes dans leur vie, comme la sortie du Royal

famille en tant que membres de la famille royale, cela amène certains fans à se demander ce

se passerait-il s’ils se séparaient.

Le couple semble plus amoureux et plus heureux que jamais

maintenant. Mais l’année est jeune, et puisque Harry et Meghan ont tous deux des parents divorcés,

ils sont statistiquement plus susceptibles de divorcer eux-mêmes. De plus, Meghan était

déjà marié et divorcé.

Si le duc et la duchesse de Sussex l’arrêtaient, ils auraient beaucoup d’arrangements à régler, y compris un accord de garde mutuellement approuvé. Mais une chose dont la famille royale n’aura pas à s’inquiéter, c’est que Meghan s’en tire avec la fortune royale – même si ce couple n’a jamais signé de contrat de mariage.

Le prince Harry et Meghan Markle | VICTORIA JONES / . via .

Le prince Harry a dit non à un contrat de mariage parce qu’il ne croyait pas

son mariage pourrait prendre fin

Les prénups – en particulier ceux avec des clauses sauvages – sont un pilier à Hollywood. Mais la famille royale joue selon des règles différentes et ne se soucie donc pas des contrats de mariage la plupart du temps.

La rumeur veut que les courtisans royaux aient exhorté le prince Harry à

signer un contrat de mariage avant d’épouser Meghan, mais il a refusé parce qu’il y figurait

n’avait aucune chance de divorcer. “Il est déterminé que son mariage

être durable, il n’a donc pas besoin de signer quoi que ce soit », un ami de

son dit

Courrier quotidien.

Le prince Harry et Meghan Markle | Phil Noble – Piscine / .

La plupart des membres de la famille royale ne se soucient pas des prénuptiaux

les accords

Il s’avère que la décision du duc de Sussex de sauter le contrat de mariage

n’était pas trop étrange. En fait, la plupart des membres de la famille royale ne se soucient pas des prénuptiaux

parce que même s’ils divorcent, il n’y a aucun moyen

anciens conjoints accédant à la fortune royale.

Selon Forbes, la famille royale britannique vaut

environ 88 milliards de dollars, avec la valeur nette de la reine à environ 500 millions de dollars

de ça. Mais même si les époux royaux profitent des avantages du mariage avec

une famille si riche, cela ne signifie pas que l’argent leur appartient jamais.

Par exemple, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, résident actuellement à Frogmore Cottage – bien qu’ils aient dit qu’ils partageraient leur temps entre là-bas et l’Amérique du Nord. Si le couple divorce, ils n’auraient pas le droit de vendre la propriété et de diviser les bénéfices car elle ne leur appartenait jamais techniquement en premier lieu.

La propriété appartient au Crown Estate, qui est supervisé par la reine Elizabeth.

Famille royale britannique | Max Mumby / Indigo / .

Les prénups ne sont pas appliqués au Royaume-Uni

Les fans royaux américains pourraient être surpris de constater que

les accords prénuptiaux ne sont pas

juridiquement contraignant au Royaume-Uni de toute façon, donc en obtenir un est plus une formalité

que tout. Cependant, lorsqu’il existe une énorme différence d’actifs entre un couple,

il peut être judicieux de rédiger des documents pouvant être utilisés pendant le divorce

procédure.

La famille royale sait qu’il n’y a aucun moyen pour Meghan d’obtenir un

morceau de leur argent si elle et le prince Harry divorcent. Mais elle pourrait avoir droit

à certains des Harry

fortune personnelle, qui provient de son héritage et d’autres biens personnels.

Tout dépendra de la capacité de son avocat à plaider la cause.

Ou, ils pourraient rester ensemble pour toujours, ce qui rendrait cela

tout le débat sur la spéculation. Nous ne pouvons qu’espérer!