Meghan Markle peut maintenant profiter de cette partie inattendue (et fiable) de sa sortie royale et du prince Harry

Bien qu’il y ait encore beaucoup de questions sans réponse concernant le prince Harry, le duc de Sussex, Meghan, la duchesse de Sussex et leur décision de «prendre du recul» en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique, nous savons une chose au sujet de leur avenir; Meghan et Harry ne seront plus obligés de s’habiller autant. Et les rapports indiquent que la duchesse de Sussex est heureuse d’être de retour dans des vêtements plus décontractés.

Quand ils étaient encore des membres supérieurs de la famille royale britannique, Harry et Meghan devaient se conformer au code vestimentaire de la famille et à toutes les règles qui l’accompagnent.

La duchesse de Sussex a régulièrement enfreint le code vestimentaire. Elle portait du vernis à ongles foncé pour un événement (un non-non pour les femmes royales), a assisté à des engagements royaux officiels sans collants (un autre mouvement qui est mal vu par la reine Elizabeth II) et a exposé ses épaules – halètement! – à Trooping the Color en 2018.

Meghan Markle le 7 janvier 2020 à la Maison du Canada | DANIEL LEAL-OLIVAS – Piscine WPA / .

Meghan Markle est une icône de la mode

Malgré son affinité pour avoir enfreint le protocole royal en matière de vêtements, Meghan est devenue une icône de la mode. «Markle Sparkle» est une expression courante qui lui est attribuée, tout comme l’effet Meghan, similaire à Catherine, la duchesse de Cambridge et l’effet Kate. Le moment où Meghan est sorti portant un article, cela a garanti une augmentation importante des ventes de la marque et a généralement conduit à la vente dudit article dans les heures qui ont suivi la duchesse de Sussex.

Ensuite, il y a les tendances que Meghan a rendues populaires. Sa robe de mariée Givenchy a inspiré de nombreuses mariées pour copier le style avec l’encolure bateau. Elle a continué à porter le décolleté dans sa vie royale et nous ne pensons pas qu’elle va s’arrêter. Elle a également ramené la popularité des robes trench-coat et les a portées à de nombreuses reprises.

Elle serait fatiguée de s’habiller

Alors que Meghan a certainement habillé le rôle en tant que membre de haut rang de la famille royale britannique et a bercé les fascinants avec le meilleur d’entre eux, elle aurait apparemment plus de super-poli et a mis en place une ambiance pour ses tenues tout le temps.

Meghan Markle le 10 juillet 2018, participant à des événements pour marquer le centenaire de la RAF | Jeff Spicer / .

Un rapport non confirmé d’InTouch indique que Meghan n’aimait pas devoir s’habiller si souvent. “Elle détestait toujours devoir être vêtue à neuf comme une royale et les règles et règlements à l’ancienne – comme porter des robes sous le genou”, a déclaré une source au magasin. Bien que nous ne sachions pas si ce rapport est vrai ou non, nous pouvons tout à fait comprendre.

La source a ajouté que depuis que Meghan, Harry et leur fils, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, vivent sur l’île de Vancouver au Canada, où le code vestimentaire est décidément moins formel, la duchesse de Sussex berce des vêtements décontractés. «Maintenant qu’elle a déménagé au Canada, elle passe la majeure partie de la journée en sueur ou en pantalon de yoga», ont-ils déclaré.

Encore une fois, il s’agit d’un rapport non confirmé, mais si nous avions passé ces dernières années à être régulièrement convoités pour des événements, ce serait bien d’avoir la possibilité de porter des vêtements confortables.

Meghan Markle assiste à la réception de Your Commonwealth Youth Challenge le 5 juillet 2018 | Yui Mok – Piscine WPA / .

La duchesse de Sussex dépoussière ses vieux vêtements

Meghan aurait récupéré certains de ses vieux vêtements – probablement ceux dont elle n’avait pas besoin – et les lui avait envoyés sur l’île de Vancouver. En fait, Meghan s’est arrêtée auprès d’un organisme de bienfaisance local de Vancouver dans les jours qui ont suivi l’annonce de celle-ci et de Harry portant un pull qu’elle avait déjà porté sur des costumes avec un jean et des bottes.

Que les informations soient vraies ou non, Meghan n’aimait pas se «vêtir à neuf» tout le temps ou vivait en sueur sur l’île de Vancouver, c’est un avantage inattendu de démissionner en tant que cadre supérieur.