Meghan Markle pourra-t-elle porter à nouveau l’un des bijoux de la reine Elizabeth après avoir démissionné?

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, démissionneront officiellement en tant que membres supérieurs de la famille royale le 31 mars. Lorsque cette date arrivera, le couple devra s’adapter à la nouvelle norme car il y aura beaucoup à faire lorsqu’ils seront des membres de la famille royale qu’ils ne pourront plus faire.

Il y a eu une tonne de questions sur la femme de Harry en particulier depuis qu’elle est toujours membre de la famille mais ne représentera pas la couronne à l’avenir. Lisez la suite pour savoir si Meghan sera interdite de porter à nouveau l’un des bijoux de la reine et quels autres privilèges la paire va perdre à l’avenir.

Meghan était-elle toujours autorisée à porter les bijoux de la reine Elizabeth?

Il a été rapporté à plusieurs reprises que la duchesse était toujours interdite de porter les bijoux de sa belle-mère. Mais ce n’est pas vrai.

Vous vous souvenez peut-être qu’elle a porté des bijoux appartenant à la reine dans le passé, y compris le jour de son mariage lorsqu’elle portait la tiare en diamant bandeau, fabriquée en 1932 pour la reine Mary.

“Il convient de noter que la reine a prêté un diadème à Meghan pour le mariage et lui a donné des boucles d’oreilles pour ses premiers fiançailles royales”, a déclaré une source royale qui a affirmé que le prince Harry était en colère par les informations selon lesquelles Meghan n’était pas autorisée à porter de joyaux de la couronne.

Sera-t-elle interdite de porter des bijoux de la couronne après avoir démissionné?

Maintenant que l’ancienne actrice quitte la vie royale, beaucoup se sont demandé si elle ne pourrait jamais remettre la main sur l’un de ces précieux bijoux.

L’Express s’est entretenu avec James Constantinou, fondateur de Prestige Pawnbrokers pour l’émission Posh Pawn, qui a déclaré: «Meghan portait le diadème bandeau en platine Queen Mary Diamond le jour de son mariage et a porté plusieurs bijoux de la princesse Diana. La bague de fiançailles de Meghan possède deux diamants qui appartenaient autrefois à la princesse défunte et qui font désormais partie de sa bague de fiançailles. Si l’occasion se présente, Meghan peut choisir de porter à nouveau quelque chose de la collection royale avec l’approbation de la reine. »

Mais obtenir cette approbation peut ne pas arriver, car la reine Elizabeth prête rarement ses bijoux à des membres de la famille royale.

Autres privilèges que la duchesse perdra après Megxit

Il y a quelques autres privilèges que la duchesse de Sussex va perdre après le Megxit.

Elle et Harry devront commencer à financer un certain nombre de leurs propres dépenses, y compris leur sécurité armée et l’ensemble des membres du personnel tels que les nounous et les femmes de ménage. En outre, les futurs enfants qu’ils n’auront pas considérés comme des «bébés royaux». Par conséquent, il n’y aura pas de fête comme il y a eu avec Archie après sa naissance et la boutique de cadeaux de Buckingham Palace ne portera pas de souvenirs de leur nouvelle arrivée.

Enfin, les paparazzis auront libre cours pour les photographier et utiliser ces images. Selon Vanity Fair, les journaux britanniques ont un accord avec le palais et n’utiliseront pas de photos de membres de la famille royale. Cependant, ce n’est pas le cas avec les agences de presse aux États-Unis et au Canada où les Sussex passeront une grande partie de leur temps après leur démission.

