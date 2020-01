Meghan Markle “ regrette vraiment ” d’abandonner sa carrière d’acteur pour épouser le prince Harry, expert royal

Maintenant que le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex ont abandonné leurs fonctions royales, les experts réfléchissent à la façon dont Meghan n’aurait peut-être pas été prête pour la vie d’un royal. Le biographe de la reine pense que Meghan “regrette probablement” la façon dont elle a abandonné sa carrière d’actrice pour épouser Harry.

Meghan Markle dans le rôle de Rachel Zane dans «Suits» | Ian Watson / USA Network / NBCU Photo Bank / NBCUniversal via .

Meghan a pris sa retraite d’acteur

Lorsque le prince Harry et Meghan ont annoncé leur engagement, Meghan a également partagé ses projets en tant qu’actrice – en bref, elle abandonnait sa carrière pour devenir la duchesse de Sussex.

Elle a expliqué la raison de sa décision de quitter son rôle dans la série télévisée Suits, partageant une interview avec Sky News à l’époque: «Je vois ça comme un changement… C’est un nouveau chapitre, non? Et n’oubliez pas que je travaille sur mon émission depuis sept ans… “

Meghan a ajouté: «Je suis vraiment fière du travail que j’ai fait là-bas et maintenant il est temps, comme vous l’avez dit, de travailler – de travailler en équipe avec – avec [Harry]. “

Le prince Harry et Meghan ont annoncé leur intention de «prendre du recul»

En janvier 2020, le prince Harry et Meghan ont choqué beaucoup de gens en annonçant un plan pour quitter leur vie royale, partageant dans un post Instagram: «Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. »

Bien qu’il y ait eu des rapports selon lesquels la reine était aveugle à leur plan, elle a travaillé pour finaliser les plans pour les Sussex et a publié une déclaration de soutien à leur décision. “Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen minutieux au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante”, a déclaré en partie la déclaration de la reine.

Meghan a-t-elle regretté d’avoir quitté sa carrière d’actrice?

Meghan a dû abandonner la carrière qu’elle poursuivait en tant qu’actrice pour épouser le prince Harry et vivre en Angleterre, ce qui lui semblait paisible quand ils ont eu leur entretien de fiançailles en 2017, mais un expert royal affirme que Meghan a regretté cette décision.

Sally Bedell Smith, la biographe de la reine, a expliqué comment Meghan avait pu ressentir du regret quant à sa retraite professionnelle. “Il semble maintenant qu’elle regrette vraiment d’avoir dû abandonner cela”, a déclaré Bedell Smith à Vanity Fair, ajoutant, “et ce qu’elle était censée faire dans la famille royale n’était pas comparable à ce à quoi elle était habituée.”

Bien que Bedell Smith ait souligné les «innombrables avantages et avantages» de rejoindre la famille royale, cela a un coût. Elle a partagé que vous abandonniez “beaucoup de choses qui ont pu signifier beaucoup pour vous et que vous vous consacriez à une institution qui a 1000 ans.”

Le couple a eu la possibilité de vivre sans titres

Selon un nouveau rapport, le prince Harry et Meghan ont eu la possibilité de vivre sans leurs titres de duc et de duchesse avant leur mariage royal.

“Dès les premiers jours, la reine voulait vraiment convenir d’un

transition en douceur pour Meghan », a déclaré une source au Sun, ajoutant:« L’offre

lui aurait permis de poursuivre sa carrière mais elle était heureuse d’arrêter d’agir

pour devenir un membre actif de la famille royale. “

L’initié a poursuivi: “Les responsables royaux étaient frustrés qu’elle et Harry semblent maintenant dire qu’ils ont été contraints de quitter la vie royale.”