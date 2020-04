Meghan Markle reviendra-t-elle sur les réseaux sociaux?

La vie royale s’accompagne de nombreuses règles à suivre. Il existe des directives spécifiques concernant la façon dont les membres de la famille royale doivent s’habiller pour certaines occasions, quels styles de maquillage ils peuvent porter et même comment tenir une tasse de thé! Bien que cela puisse sembler assez drastique, il y a une exigence spécifique que des millions de personnes auraient du mal à respecter – les membres de la famille royale ne sont pas autorisés à avoir des comptes personnels sur les réseaux sociaux.

Il semble que presque tout le monde se connecte avec les autres via une plate-forme de médias sociaux ou une autre, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter. Bien qu’il existe des comptes au nom de la famille royale, nous ne trouverons pas ceux tels que Kate Middleton ou Meghan Markle qui gèrent personnellement leurs propres pages. Maintenant que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry quittent leurs fonctions de royals seniors, il y a une chose que de nombreux fans meurent d’envie de savoir. Meghan Markle, qui a déjà dirigé son propre blog sur le style de vie et publié activement sur Instagram, reviendra-t-elle sur les réseaux sociaux?

Meghan a supprimé tous les médias sociaux avant de se marier avec la famille royale

Meghan Markle | Max Mumby / Indigo / .

Il semble que ce ne soit que hier que Meghan incarne le personnage de Rachel Zane dans le drame juridique, Suits. À l’époque, elle était libre de faire ce qu’elle voulait, et se connecter avec ses fans en ligne était quelque chose d’important pour elle. Marie Claire rapporte qu’en janvier 2018, quelques mois avant que Meghan ne se marie avec la famille royale, elle a supprimé tous ses comptes personnels, y compris son blog. Bien que la plupart des gens ne puissent pas passer quelques heures sans consulter leurs comptes de médias sociaux préférés pour les mises à jour de leurs amis et abonnés, Meghan a déclaré que la suppression des siennes était l’une des choses les plus «libératrices» qu’elle ait jamais faites. Bien qu’il y ait eu un moment où Meghan avait une présence en ligne aussi active que la majorité de ses fans, les choses se sont considérablement ralenties lorsque sa relation avec Harry est devenue sérieuse, se terminant finalement complètement avant de devenir duchesse de Sussex.

Le compte Instagram de Meghan et Harry a été assez actif

Voir ce post sur Instagram

Plus tôt cette semaine, la duchesse de Sussex, dans son rôle de patronne de l’Association des universités du Commonwealth (ACU), a rencontré les esprits brillants de tout le Commonwealth pour entendre leur engagement à relever les défis mondiaux auxquels nous sommes tous confrontés. La duchesse s’est entretenue avec des chercheurs qui étudient et recherchent les zones importantes environnantes; nettoyer la pollution plastique dans nos océans, aider à construire des villes plus durables, améliorer les résultats sanitaires des citoyens et soutenir le travail décent et la croissance économique. Ouvrant la voie à la prochaine génération de dirigeants, ces universitaires inspirants sont répartis dans tout le Commonwealth du Malawi à la Malaisie, du Ghana au Sri Lanka – qui utiliseront tous les compétences et les connaissances acquises pendant leurs études au Royaume-Uni pour faire une différence à leur retour dans leur pays d’origine. La duchesse, qui a également fréquenté l’université avec le soutien d’une bourse, est un ardent défenseur de l’éducation accessible à tous. En tant que mécène royal de l’Association des universités du Commonwealth (@The_ACU_Official) depuis janvier 2019, la duchesse a rencontré et engagé des étudiants, des universitaires et du personnel des universités membres de l’ACU à travers le Commonwealth pour en savoir plus sur le travail vital qu’ils font pour aborder la mondialisation. défis. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse remercient tous ceux qui travaillent pour donner accès à l’éducation pour tous.

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 11 mars 2020 à 15h33 HAP

Pour ceux qui suivent le compte Instagram de Meghan et Harry, @sussexroyal, ils savent à quel point il a été actif. En fait, selon Vanity Fair, ils ont gagné un nombre considérable de followers assez rapidement, attirant plus de gens que même Kate et le prince William pour leur propre compte, @kensingtonroyal. Depuis lors, les fans ont vu des mises à jour assez souvent et ont apprécié les photos qui ont été partagées régulièrement concernant tout ce que Meghan et Harry étaient actifs. Selon Express, les choses se sont calmées après l’annonce de Megxit, mais il y a eu une vague d’activité alors que le couple accomplissait ses dernières fonctions royales.

Le prince Harry et Meghan ont annoncé leur démission via Instagram

Voir ce post sur Instagram

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 9 mars 2020 à 10h51 PDT

Tous les fans royaux se souviennent quand la nouvelle a éclaté que Meghan et Harry prévoyaient de quitter leurs fonctions de royals seniors et de devenir indépendants. C’était assez choquant d’entendre – d’autant plus qu’ils ont fait l’annonce via Instagram. Maintenant, il y a des spéculations que cela aurait pu être un indice que lorsque Megxit sera finalisé, Meghan prévoit de redevenir actif sur les réseaux sociaux.

Meghan Markle reviendra-t-elle sur les réseaux sociaux?

Beaucoup de gens semblent le penser, et les signes nous disent clairement qu’elle pourrait le faire. Maintenant que Meghan ne sera plus considérée comme une royale «qui travaille», nous pourrions voir ses comptes personnels redevenir actifs. Bien que personne ne puisse dire avec certitude si elle relancera son blog, ou même si elle prévoit de revenir sur n’importe quelle plate-forme de médias sociaux, nous gardons les doigts croisés et espérons le meilleur. Espérons que Meghan sera bientôt de retour en ligne!