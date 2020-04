Meghan Markle veut que bébé Archie ait un «petit copain de la taille d’une pinte», dit un ami

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, s’installent dans leur nouvelle maison dans la région de Los Angeles et restent relativement sous le radar, en plus d’être repérés en train de livrer des repas aux familles locales. Bien que certains de leurs plans aient pu être mis de côté en raison des effets de COVID-19, il ne fait aucun doute que l’ancien couple royal attend ses prochaines étapes. Selon une source proche de Meghan, leurs plans pour l’avenir pourraient inclure un tout nouveau frère pour Baby Archie Harrison.

Archie Harrison reçoit une éducation privée

En mai 2019, Meghan et le prince Harry ont accueilli leur fils, Archie Harrison. Dès le début, le couple a clairement indiqué qu’il allait élever son fils à ses propres conditions et n’avait aucune intention de suivre les règles strictes qui régissent la vie de nombreux enfants royaux. Le baptême d’Archie a été gardé secret, et les noms de ses parrains n’ont jamais été révélés au public.

Le prince Harry et Meghan ont publié très peu de photos de leur fils, et il n’a été repéré en public qu’à de rares occasions. Il est évident que le prince Harry et Meghan croient qu’Archie devrait être autorisé à choisir la vie qu’il veut et qu’ils ne veulent pas le faire pression sur un chemin particulier, malgré le fait qu’il soit né dans une situation très médiatisée.

Combien d’enfants le prince Harry veut-il?

Au début de leur relation, de nombreux fans ont émis l’hypothèse que le prince Harry et Meghan auraient une grande famille. Après tout, ils se sont rencontrés en tant qu’adultes matures, et aucun d’eux n’avait vraiment trouvé le bonheur amoureux auparavant.

Peu de temps après leur mariage en mai 2018, les deux hommes ont annoncé qu’ils attendaient leur fils, pour le plus grand plaisir des fans du monde entier.

Pourtant, après la naissance d’Archie Harrison, le prince Harry a fait une déclaration plutôt publique concernant les plans pour les futurs enfants. Dans une interview avec Jane Goodall, une amie personnelle proche du couple, il a révélé que lui et Meghan veulent deux enfants “au maximum” pour éviter des conséquences négatives pour la planète.

Le prince Harry a reçu un contrecoup pour ses remarques, et certains l’ont considéré comme un peu pour son frère aîné, le prince William – le futur monarque et sa femme, Kate, la duchesse de Cambridge, partagent trois jeunes enfants.

Meghan Markle pourrait-elle bientôt annoncer une grossesse?

Le prince Harry et Meghan Markle | Karwai Tang / WireImage

Il pourrait y avoir d’autres raisons pour lesquelles le couple souhaite un maximum de deux enfants. D’une part, Meghan a actuellement trente-huit ans et est considérée comme étant en âge maternel avancé. Plus une femme est âgée lorsqu’elle tombe enceinte, plus elle est sujette aux complications pendant la grossesse. Malgré le fait que Markle adopte un mode de vie sain, elle pourrait toujours éprouver des problèmes. Par conséquent, s’ils veulent donner à Archie un frère ou une sœur, il serait avantageux pour eux de le faire le plus tôt possible.

Selon une récente interview, une source proche de Meghan affirme que la duchesse a plaisanté en disant qu’Archie avait besoin “d’un petit copain de la taille d’une pinte autre que les chiens”. La source indique également qu’Archie Harrison est un bébé heureux et aime jouer avec ses parents.

Alors que les mots rapportés par Meghan indiquent qu’elle et le prince Harry jouent au moins avec l’idée d’avoir un autre bébé, d’autres rapports affirment que les deux ne sont pas pressés du tout et se laissent suffisamment de temps pour s’installer dans leur nouvelle vie. . Il semble que le couple abordera la prochaine phase de sa vie avec précision et soin.