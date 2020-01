Meghan McCain associe «The View» à «The Real Housewives»

Meghan McCain est une solide co-animatrice de The View qui défend son point de vue pour défendre ses points de vue politiques. La star conservatrice a reçu beaucoup de contrecoups sur ses croyances, mais cela ne l’a pas découragée. Sa voix est nécessaire pour maintenir un équilibre sur la table des “Hot Topics” qui penche en faveur des libéraux. Une question qu’elle continue à se poser est de savoir si elle rejoindrait The Real Housewives et elle a finalement répondu.

Quand McCain veut décompresser de parler de politique toute la journée, elle se tourne vers Bravo. Le pandit républicain est comme le reste d’entre nous et regarde le drame stupide pour oublier le drame du monde réel. McCain est un Bravoholic et l’a avoué sur Watch What Happens Live.

L’analyste politique était sur l’émission de fin de soirée cette semaine en tant qu’invitée avec Melissa Gorga de The Real Housewives of New Jersey. Au cours de l’After Show, Gorga a déclaré à McCain qu’elle ressemblait beaucoup à des femmes au foyer dans la façon dont elle gérait le drame avec l’infâme Denise de la renommée du meme “tu étais à mon mariage Denise”.

“Je dis cela”, a déclaré McCain. “Ma [executive producer] était comme, “Quand allez-vous rejoindre les femmes au foyer?” J’étais comme, ce serait probablement plus facile. “

Cohen a sonné en disant qu’il pense également qu’être sur Housewives est plus facile que d’être sur The View. McCain a accepté, mais elle n’a pas fini par préciser si elle se joindrait à l’émission pour l’instant.

Meghan McCain admet une querelle avec Abby Huntsman

L’une des révélations les plus choquantes faites sur la WWHL est qu’elle s’est en fait disputée avec son ancienne co-animatrice Abby Huntsman. Il y avait des rumeurs selon lesquelles ils étaient distants mais cela n’a été confirmé que lors de son apparition dans l’émission Bravo.

“Nous nous sommes vraiment battus, ce qui est un très petit combat et un combat entre amis”, a confirmé McCain. “Toutes les amitiés ont des hauts et des bas et c’était bizarre pour moi d’avoir le fait que nous nous soyons engagés dans un combat pour être disséqué dans les médias.”

McCain a également avoué être toujours en bons termes avec Huntsman, qui a rejoint la série grâce à elle.

«Abby et moi sommes amis depuis plus de 10 ans. Nos parents étaient amis en politique, nous avons travaillé chez Fox ensemble, une des raisons pour lesquelles elle est venue à The View est parce que nous étions amis. Nous sommes toujours de très bons amis. Nous sommes très proches et je viens de lui parler hier matin », a ajouté McCain.

Meghan McCain quitterait ‘The View’ pour raison

Cohen a également demandé à McCain quelles étaient ses pensées après sa querelle avec Whoopi Goldberg quand elle lui a demandé d’arrêter de parler.

“C’était difficile”, a répondu McCain. «Je dirai qu’elle a eu une mauvaise journée et nous en avons parlé ce soir-là et le lendemain. C’est la télévision en direct et c’est vraiment une période stressante pour tout le monde. Je l’adore. Elle s’est excusée en direct, elle s’est excusée en direct. Nous avons tous f ***-up sur le spectacle. Je lui pardonne et je l’aime et je ne pourrais pas faire le spectacle… si elle part, je pars. »

McCain n’a que de l’amour pour Goldberg et a avoué que si ce dernier partait, elle irait aussi avec elle.

“Whoopi est l’ancre de l’émission et ma vie là-bas”, a poursuivi McCain. «Elle vient toujours nous chercher quand nous sommes à terre. Si elle saute, je saute. Whoopi est… Je l’adore et j’ai besoin d’elle comme modératrice. »

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT.