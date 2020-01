Meghan McCain claque NYT sur “Hit Piece”

Meghan McCain de The View ne passe pas une excellente semaine. Après avoir appris qu’elle était rejetée par ses co-hôtes, le New York Times a publié un éditorial qui tentait de discréditer son travail. “Le point de vue a un problème de Meghan McCain” était le titre de la pièce écrite par Shamira Ibrahim qui a reçu un gros coup des conservateurs dans les médias.

«Les débats bipartites animés des co-animateurs de jour sont minimisés comme des désaccords entre amis. Mais la pression pour la «civilité» est fatigante », a écrit Ibrahim. “Depuis que Mme McCain a rejoint en tant que co-animatrice de” The View “en octobre 2017, elle est devenue sa figure la plus polarisante et la plus prévisible, le dénominateur commun des tables rondes les plus controversées de l’émission. Dans les premiers jours de son arrivée, les guichets en direct du commentateur conservateur ont fait pour la télévision amusante. Maintenant, c’est juste épuisant. “

McCain s’est adressée à Twitter pour offrir sa réaction à ce qu’elle appelle une «pièce à succès».

«Si le NY Times veut comprendre le pays, peut-être devrait-il essayer d’avoir une femme dans la pièce qui n’accepte pas sa pensée de groupe sur les armes à feu, l’avortement et la religion. Apparemment, c’est trop pour eux », a tweeté McCain.

«L’auteur de la pièce à succès sur moi admet à quel point ils détestent les femmes conservatrices. Au moins tout le monde est honnête », a déclaré McCain sur un autre tweet.

“Tout le monde sait déjà combien vous méprisez les femmes conservatrices de l’État rouge, pro-vie, pro # 2A, et nous souhaitons que nous nous éloignions toutes”, a lu un autre tweet enflammé de McCain.

Meghan McCain reçoit le soutien des conservateurs

Après avoir fait exploser Ibrahim, des poids lourds conservateurs ont défendu McCain et ont tweeté leur soutien.

«Quel exemple embarrassant de la façon dont la gauche devient de plus en plus insulaire de jour en jour. Cela en dit long », a tweeté Joe Scarborough.

Dans un autre tweet, l’animateur de MSNBC a déclaré: «La gauche possède la plupart de la culture populaire américaine. Pourtant, l’existence d’une femme modérément conservatrice constitue une menace pour le discours civil. Seigneur. Quelle blague.”

“La gauche a embrassé John McCain chaque fois qu’il a dit la vérité à Trump, mais ne peut pas gérer sa fille dire son propre esprit quand cela ne rentre pas parfaitement dans une vision du monde progressiste? Ouvrez votre esprit », a poursuivi Scarborough dans un autre tweet partagé par McCain.

Megyn Kelly a également pesé sur la controverse, ajoutant: «La haine pour les femmes conservatrices par les« réveillés »est toujours apparente et affaiblit totalement leurs demandes que les gens les prennent au sérieux. Si empathique … à moins que vous ne pensiez pas exactement comme eux. “

Meghan McCain sur Abby Huntsman laissant «The View»

McCain a été au centre de la controverse la semaine dernière quand il a été dit qu’elle se disputait avec son amie Abby Huntsman. Une source a affirmé qu’il y avait de l’animosité sur The View et qu’aucune des femmes ne parlait à McCain.

Après cette controverse, Huntsman a annoncé qu’elle quittait la série pour aider la campagne politique de son père. McCain s’est adressée à Twitter pour lui adresser ses meilleurs voeux de co-organisateur conservateur.

“Souhaitant à mon incroyable amie et co-animatrice Abby Huntsman que le meilleur de son prochain chapitre”, a tweeté McCain. «La Vue est moins sans toi et ta lumière. Je vous souhaite à vous, à votre famille et à la campagne de votre père John Huntsman le meilleur. Il a de la chance de vous voir officiellement diriger son équipe. »

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT sur ABC.