Meghan McCain déchire la Maison Blanche pour des messages mixtes lors d’une pandémie de coronavirus

“La vue” retourné à l’air lundi matin sans Joy Behar ou le public du studio, les deux MIA en raison de problèmes de coronavirus. Des cohôtes de chauve-souris Whoopi Goldberg, Sunny Hostin, Meghan McCain et invités Sara Haines et le Dr Jennifer Ashton a discuté de la nouvelle normalité au milieu des achats de panique et des blocages à travers le pays.

Notant “on dirait que ça va être la vie dans un avenir prévisible”, Whoopi a demandé aux autres femmes si elles “ressentaient la tension” après le week-end.

“Les gens sont tellement préoccupés par eux-mêmes que vous voyez la pire partie de la nature humaine sortir”, a déclaré Haines. “Nous devons être ensemble – métaphoriquement ensemble, mais littéralement à part. Lorsque vous amassez un désinfectant pour les mains et d’autres choses, vous ne vous sauvez pas des gens que vous ne permettez pas d’acheter.”

Sunny a noté que son propre restaurant a “vraiment pris un coup” et va fermer, mais elle est “bien” avec la décision car elle favorise la sécurité de son personnel et de leurs voisins.

C’est alors que McCain est parti.

«Il y a clairement une méfiance à l’égard du gouvernement à un niveau que je ne pense même pas avoir réalisé», explique @MeghanMcCain. «Les messages mitigés provenant de la Maison-Blanche en ce moment sont non seulement irresponsables, mais carrément dangereux.»

“Je pense que cela a été un référendum total sur notre méfiance à l’égard de nos institutions dans ce pays. Il y a une méfiance à l’égard du gouvernement à un niveau que je n’ai même pas réalisé et je suis conservatrice et je crains que le grand gouvernement ne soit”, a-t-elle commencé. .

“Les messages mitigés provenant de la Maison Blanche sont non seulement irresponsables, mais ils sont carrément dangereux”, a-t-elle poursuivi. “Vous avez Devin Nunes à la télé en disant ça va, aller socialiser, embrasser les gens, ça va. Nous avons le président des États-Unis, qui ne peut même pas s’empêcher de serrer la main lors d’une conférence de presse. “

Vendredi, lors d’une conférence de presse sur les coronavirus, Le président Donald Trump Procédé à serrer la main de tous les autres haut-parleurs. Il s’est ensuite défendu en disant: «Serrer la main devient presque une habitude», ajoutant qu’il essayait de s’éloigner du «réflexe naturel».

“Donnez l’exemple et je ne vois pas beaucoup de profils courageux sortir de la Maison Blanche en ce moment”, a poursuivi McCain. “Je pense que c’est ce qui attise l’anxiété. Je n’ai vu que paniquer au nième degré, thésauriser du papier toilette ou une illusion complète avec une bande de milléniaux sortant faire la fête dans les bars. J’étais furieux à ce sujet pendant le week-end parce que je suis resté à l’intérieur avec mon mari tout le week-end, si vous ne vous souciez pas de votre propre santé, de la santé de vos parents, de la santé de vos grands-parents, de la santé des personnes de plus de 60 ans parce que ce que vous faites compromet tout le monde et il ne semble pas y avoir de -entre.”

“Il ne semble pas y avoir de calme pour ce qui se passe”, a-t-elle ajouté. “Je pense que ça commence au sommet et si vous avez des gens qui disent que Jared Kushner est en charge, désolé si je ne pense pas que ça va tout gérer correctement. Si vous ne pouvez même pas passer une conférence de presse sans serrer la main et vous mettre dans une position où vous aussi pourriez être compromis … il y a des messages mixtes tout autour qui ajoutent au chaos. “

“The View” est l’une des nombreuses émissions en direct du matin qui ne seront pas tournées devant un public en studio pendant la pandémie de COVID-19. Notant son âge la semaine dernière, Behar a annoncé qu’elle s’auto-isolerait également pour sa santé.

