Meghan McCain demande à Elizabeth Warren trois fois si Soleimani était un terroriste

Meghan McCain est allé se battre contre Elizabeth Warren sur l’assassinat de Qassem Soleimani le “La vue” Mardi.

Un jour seulement après la défense de McCain Le président Donald Trump l’assassinat ciblé du commandant militaire iranien, le sénateur Warren est apparu dans le talk-show du matin pour discuter de la décision controversée. Et McCain était déterminé à faire admettre à Warren si elle croyait ou non que Soleimani était un terroriste.

McCain – qui avait précédemment déclaré qu’elle était “heureuse” que Soleimani ait été “explosée” – a d’abord félicité Warren avant de confronter la candidate à la présidentielle de 2020 pour ses déclarations sur la mort du chef du terrorisme.

“Je crois que vous respectez l’armée américaine et respectez nos troupes. Vous avez voyagé à l’étranger de nombreuses fois. Je veux juste dire cela avant tout”, a commencé McCain, avant d’ajouter: “Vous avez publié une déclaration qualifiant Soleimani de meurtrier. Plus tard, vous a publié une deuxième déclaration disant qu’il était «un assassinat d’un haut responsable militaire étranger». Maintenant, c’est un homme qui est évidemment responsable de la mort de centaines de soldats américains, un carnage que nous ne pouvons même pas imaginer. “

McCain a ensuite poursuivi en disant qu’elle ne “comprenait” pas la “volte-face” de Warren dans ses déclarations et pourquoi elle n’avait pas décrit Soleimani comme un “terroriste” malgré le fait que le Trésor et les départements d’État appelaient le Corps des gardiens de la révolution islamique un “organisation terroriste”.

“Je ne comprends pas la bascule”, a déclaré le commentateur conservateur au sénateur. “Je ne comprends pas pourquoi il était si difficile de le traiter de terroriste, et j’aimerais juste que vous expliquiez le changement.”

Warren a déclaré que ses réponses n’étaient pas un “changement”, mais la “vérité” et a déclaré que le problème ultime était la réponse de Trump à la situation.

“La question est quelle est la réponse que le président des États-Unis devrait apporter et qu’est-ce qui fait avancer les intérêts des États-Unis d’Amérique?” elle a demandé. “Pensez à Saddam Hussein. Vous voulez parler d’un méchant, non? Cependant, aller à la guerre en Irak n’était pas dans l’intérêt des États-Unis.”

Tandis que Warren continuait d’expliquer son point de vue, McCain interrompit le sénateur et demanda: “Pensez-vous qu’il est terroriste?”

“Il fait partie d’un groupe qui a été désigné -” répondit Warren, avant que McCain ne l’interrompe à nouveau. “Mais est-ce un terroriste?”

“Il fait partie d’un groupe qui a été -“, a répété le sénateur. McCain secoua la tête et demanda: “Ce n’est pas un terroriste?”

“Bien sûr qu’il l’est”, concéda Warren. «Il fait partie d’un groupe qui a été désigné comme une organisation terroriste. La question est cependant de savoir quelle est la bonne réponse? Et la réponse que Donald Trump a choisie est la plus incendiaire et nous a fait passer le bord de la guerre, et que n’est pas dans notre intérêt à long terme. “

