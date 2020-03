Meghan McCain enceinte, accueillera la vue de la maison au milieu du coronavirus

Meghan McCain sera au service des téléspectateurs ses opinions de la sécurité de sa maison.

“La vue” co-animatrice a annoncé dimanche qu’elle et son mari, Ben Domenech, attendent leur premier enfant ensemble. Et par mesure de précaution, elle apparaîtra sur l’émission matinale ABC via satellite depuis son domicile au milieu de la pandémie de COVID-19.

Nouvelles personnelles. pic.twitter.com/Pp2RhUUK6v

– Meghan McCain (@MeghanMcCain) 22 mars 2020

“Mon mari Ben et moi avons eu la chance de découvrir que je suis enceinte”, a-t-elle commencé son post sur Twitter. “Bien que ce ne soit pas ainsi que je m’attendais à annoncer ma grossesse, nous et nos familles sommes ravis de partager la nouvelle avec vous tous.”

Elle a poursuivi en expliquant: “J’ai consulté mes médecins et ils m’ont conseillé que pour la sécurité de notre bébé et de moi-même, je devrais être très vigilant pour limiter le nombre de personnes avec qui nous entrons en contact. A partir de maintenant, je serai rejoindre des millions d’Américains qui s’auto-isolent par mesure de précaution pour empêcher la propagation du COVID-19. En conséquence, je vais apparaître sur “The View” depuis chez moi via satellite. “

McCain a également remercié les professionnels de la santé, les employés des épiceries et des pharmacies, les forces de l’ordre et les premiers intervenants, ainsi que les journalistes d’être sur les «premières lignes de cette lutte».