Meghan McCain est enceinte, quitte-t-elle le spectacle?

Meghan McCain de The View a confirmé qu’elle était enceinte. La co-animatrice conservatrice a fait l’annonce à tous ses fans sur les réseaux sociaux. En raison de la pandémie de coronavirus, elle a consulté son médecin pour savoir comment s’y prendre en ces temps difficiles. McCain a déclaré qu’elle diffuserait désormais depuis son domicile pour éviter tout contact avec d’autres personnes et assurer sa santé et celle de son bébé.

Meghan McCain | Lou Rocco / ABC via .

«Mon mari Ben et moi avons eu la chance de découvrir que je suis enceinte», a-t-elle écrit dans une lettre publiée sur Twitter. “Bien que ce ne soit pas ainsi que je m’attendais à annoncer ma grossesse, nous et nos familles sommes ravis de partager la nouvelle avec vous tous.”

McCain prend des mesures de précaution pour limiter le nombre de personnes avec lesquelles elle interagit, conformément aux recommandations de son médecin.

“J’ai consulté mes médecins et ils m’ont conseillé que, pour la sécurité de notre bébé et de moi-même, je devrais être extrêmement vigilant pour limiter le nombre de personnes avec lesquelles nous entrons en contact”, a-t-elle ajouté. “A partir de maintenant, je vais rejoindre les millions d’Américains qui s’auto-isolent par mesure de précaution pour empêcher la propagation du COVID-19. En conséquence, je vais apparaître sur The View from home via satellite. »

Le pandit républicain a également remercié la chaîne de télévision pour lui avoir permis de travailler à distance.

“J’ai la chance que mon employeur, ABC, m’ait permis, à moi et à mes co-hôtes, de travailler à distance”, a poursuivi McCain. «Je suis redevable à nos producteurs et à notre équipe. Je tiens également à remercier les héros – les médecins, les infirmières, les épiciers et les pharmaciens, les journalistes, les policiers, les pompiers et les militaires – qui sont en première ligne de ce combat. Veuillez rester en sécurité. Lavez-vous les mains et évitez les rassemblements publics et je continuerai à vous voir chaque matin sur The View. »

Autres co-hébergeurs de «The View»

L’émission du matin a apporté des changements suite à la crise sanitaire. Joy Behar a été la première à s’isoler et est restée à la maison après que sa fille lui ait conseillé de ne pas aller travailler.

“Je fais partie d’un groupe à risque élevé en raison de mon âge, mais je suis en parfaite santé”, a déclaré la co-animatrice de 77 ans lors de sa dernière journée. «Je ne regarde pas mon âge, mais je suis en fait là-haut. Le nombre me donne le vertige. “

Whoopi Goldberg a également modéré le talk-show de son domicile cette semaine et a expliqué ses raisons.

“C’est ce que nous appelons une distanciation sociale responsable”, a déclaré Goldberg dans une retransmission en direct de son domicile dans le New Jersey. «Je suis donc allé chez le médecin hier pour me vérifier juste pour être sûr et il me donne tout ce qu’il faut pour aller travailler. Je me prépare à le faire, puis je commence à entendre ces messages incohérents de tout le monde. “

«J’avais juste l’impression que si j’allais vraiment essayer de comprendre si c’était bien d’entrer … jusqu’à ce qu’ils puissent se réunir, le gouverneur et le maire, je ne devrais pas entrer. C’est pourquoi je suis toujours là. Je suis en bonne santé. Mon médecin était très ennuyé par moi. Il me dit: «Je viens de te donner le OK, pourquoi es-tu de retour?» J’ai dit: «Parce que j’ai besoin du OK-OK.» Alors il m’a donné le OK-OK », a-t-elle ajouté.

Sunny Hostin est le seul co-hôte régulier restant sur le panneau. L’ancienne co-animatrice Sara Haines avait remplacé le plateau.

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).