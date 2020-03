Meghan McCain est prête à «céder sa chaise» à une ancienne co-organisatrice

Meghan McCain est la co-animatrice conservatrice controversée de The View. Après la démission d’Abby Huntsman au début de l’année, le soutien républicain a été laissé seul avec le panneau de gauche. Avec une chaise ouverte pour une autre dame à remplir, les producteurs pourraient simplement tester de nouvelles personnes.

Elisabeth Hasselbeck devrait coanimer l’émission de jour le 11 mars et McCain est très excité pour son retour. Mardi matin, en haut de l’émission, Whoopi Goldberg a fait part de ses réflexions à l’ancienne co-animatrice.

“Je dois commencer sur une note très sérieuse”, a dit Goldberg après avoir salué le public en direct. «Hier soir, un certain nombre de tornades ont ravagé Nashville et le Tennessee rural, faisant jusqu’à ce jour la vie d’au moins 19 personnes. Nous pensons à tout le monde face à cela. »

Goldberg a poursuivi: «Notre amie Elisabeth vit là-bas et je voulais m’assurer qu’elle et sa famille allaient bien, et ils vont bien. Lissie, nous vous verrons la semaine prochaine lorsque vous serez co-hôte invité. “

Après que Goldberg ait mentionné Hasselbeck, McCain a dit quelques mots gentils à l’ancien élève de The View. McCain a même dit qu’elle quitterait le fauteuil pour Hasselbeck.

“Elle est la seule femme pour laquelle j’abandonnerais ma chaise”, intervint McCain. “Elle peut s’asseoir sur la chaise conservatrice à tout moment. Elle est l’OG. Je l AIME.”

Meghan McCain ne veut pas être un cliché

McCain reçoit beaucoup de flack pour être ferme sur ses convictions. C’est une femme qui sait où elle en est et combat son point de vue. La passion dans laquelle elle défend ses positions politiques n’a d’égal que Hasselbeck. Il y a eu de nombreuses femmes conservatrices dans le panel depuis que cette dernière a quitté la série, mais McCain est celle qui est restée le plus longtemps depuis.

Cependant, McCain ne veut pas être un cliché et quitter la série un jour en parlant mal de tout le monde. Les commérages autour de sa relation avec ses co-hôtes sont monnaie courante, mais McCain a pu y faire face.

“C’est bizarre pour moi parce que The View a une longue histoire de 25 ans et il y a des potins à l’intérieur des murs du palais et je ne veux tout simplement pas être comme un autre cliché de View-co-hôte amer de leur expérience là-bas”, a-t-elle déclaré sur Watch What Happens Live en janvier. «Jusqu’ici, ça a été une expérience incroyable et je ne vais nulle part, je suis toujours là. Je suis une personne et j’ai des sentiments et j’essaie juste de faire du bon travail. “

Elisabeth Hasselbeck revient dans «The View»

Hasselbeck a quitté The View en 2013 et est récemment revenue à l’émission en 2019 où elle a parlé de son temps en tant que co-animatrice.

«Quand tu passes une décennie avec quelqu’un… j’ai l’impression d’avoir grandi ici, j’ai eu des bébés ici. C’est comme une famille, donc ça fait vraiment du bien », a-t-elle dit en s’asseyant à la table des« Hot Topics »après six ans.

McCain a déclaré à Hasselbeck que lorsqu’elle a rejoint le talk-show, elle a essayé de l’imiter.

«Comment au nom de Dieu avez-vous fait cela pendant 10 ans? Être le seul conservateur de cette émission est… J’ai toujours eu du respect pour vous. Quand je suis arrivé pour la première fois le premier jour, j’ai dit: «Je veux imiter Elisabeth», parce que vous étiez vraiment l’OG de ce siège », a déclaré McCain.

Hasselbeck a déclaré que chacun à la table a des voix uniques. L’astuce consiste à «maintenir votre droit constitutionnel à vos croyances et à votre liberté religieuse dans une main, et à tenir la main de votre ami dans l’autre».

“Le but est de continuer la conversation parce que vous devez revenir le lendemain et en avoir une autre”, a ajouté Hasselbeck.

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).