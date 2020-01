Meghan McCain évite le retour d’Ana Navarro et les fans réagissent

Ana Navarro est revenue à The View pour son premier épisode de 2020. L’analyste politique est une co-animatrice régulière des émissions de vendredi lorsque Whoopi Goldberg prend congé et Joy Behar se substitue comme modératrice. La première apparition de Navarro dans la série au cours de la nouvelle année a coïncidé avec l’absence de Meghan McCain. Les fans ont remarqué le changement de ton au panel et se sont rendus sur Twitter pour célébrer.

Meghan McCain et Ana Navarro | Lorenzo Bevilaqua / Walt Disney Television via .

Les fans célèbrent l’absence de Meghan McCain

Alors que McCain était parti pour des raisons personnelles, Navarro a rejoint les co-hôtes à la table des «Hot Topics». La chaise de McCain était Yvette Nicole Brown, qui a été une invitée fréquente dans le passé.

«Ces derniers jours, sans Meghan, vous avez vraiment brillé et j’ai particulièrement aimé écouter vos opinions sur le sexe [education]», A tweeté un fan de Huntsman. «Pouvons-nous avoir plus de cette Abby? J’aime entendre [from] vous.”

“Quelle bonne heure”, a commenté un spectateur. “Tout le monde n’était pas d’accord à 100%, mais tous les points de vue ont été présentés et reçus de manière amicale et respectueuse. Pas Meghan faisant la moue et boudant. Avouons-le, même Whoopi pontifie occasionnellement au lieu de simplement donner son avis. Mélange parfait aujourd’hui. “

“J’ai adoré cette dynamique, c’était comme une conversation entre amis”, a ajouté un utilisateur de Twitter. “Abby est super quand Meghan n’est pas là. Je n’ai pas raté les contractions nasales, les grognements, les souffles, les bouffées et les cris que Meghan englobe. »

“Je suis tellement heureuse de voir The View sans que Meghan McCain pleure” pauvre moi “”, a déclaré un autre fan. «Le droit à son meilleur, le plus gros flocon de neige à côté du mari et de la belle-famille. Elle n’est pas professionnelle. “

“Pouvons-nous échanger Meghan contre Ana à plein temps, s’il vous plaît?”, A demandé un spectateur.

Pourquoi était-il parti de «The View»?

Lors de l’émission de jeudi, Goldberg a annoncé que McCain serait absent jusqu’au lundi suivant. Le modérateur n’a pas expliqué pourquoi la co-animatrice conservatrice avait disparu, mais cela a coïncidé avec un rapport disant que ses camarades de casting ne lui parlaient pas.

“Ils ne se parlent pas. Ça fait environ un mois. Aucune des femmes ne parle à Meghan maintenant », a déclaré une source intérieure à Page Six. «Abby était la dernière femme debout. C’est mauvais. Meghan est tellement désagréable. “

Un autre initié a essayé de minimiser la tension présumée sur le talk-show ABC.

“Bien sûr [McCain is] polarisant, mais c’est le but du spectacle. Cela va toujours être tendu après de gros arguments et nous vivons à une époque polarisée, mais il n’y a pas de haine », a déclaré la source à Fox News. “Elle apporte des points de vue pour représenter l’autre côté et cela peut vraiment irriter les gens.”

De plus, Page Six a rapporté que McCain avait déjà informé les producteurs qu’elle ne participerait pas à l’émission de vendredi, mais l’absence de jeudi était une surprise.

“Elle est restée à la maison pour une affaire personnelle”, a déclaré la source à Page Six. Les gens corroborent également ces informations, signalant que l’absence de McCain était due à des «raisons familiales».

McCain n’a pas abordé la controverse suscitée par son absence, mais devrait revenir à l’émission lundi.

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT sur ABC.