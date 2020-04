Meghan McCain fait face à un contrecoup après s’être qualifiée de “ forte, dure et autonome ”

Meghan McCain de The View est enceinte et attend son premier bébé. Bien que le co-hôte conservateur affirme que la nouvelle est douce-amère en raison de la pandémie de coronavirus, un bébé en chemin est toujours une raison de célébrer. McCain a récemment critiqué certains trolls pour avoir dit qu’ils espéraient que la grossesse la ramollirait. Cependant, le contrecoup a augmenté de façon exponentielle après avoir publié le tweet se défendant.

Meghan McCain | Lou Rocco / ABC via .

Meghan McCain attend un bébé

Pour McCain, le chemin vers la maternité n’a pas été facile. L’animatrice républicaine a ouvert l’année dernière au sujet d’une fausse couche et à l’époque ne savait pas si elle pourrait jamais être une mère. Heureusement, elle a pu retomber enceinte et a confirmé la nouvelle à tous ses fans sur les réseaux sociaux.

«Mon mari Ben et moi avons eu la chance de découvrir que je suis enceinte», a-t-elle écrit dans une lettre publiée sur Twitter. “Bien que ce ne soit pas ainsi que je m’attendais à annoncer ma grossesse, nous et nos familles sommes ravis de partager la nouvelle avec vous tous.”

Son médecin lui a recommandé de rester chez elle de peur de contracter le coronavirus. Elle a annoncé qu’elle animerait le talk-show ABC de chez elle, comme le font nombre de ses co-hôtes.

“J’ai consulté mes médecins et ils m’ont conseillé que, pour la sécurité de notre bébé et de moi-même, je devrais être extrêmement vigilant pour limiter le nombre de personnes avec lesquelles nous entrons en contact”, a-t-elle ajouté. “A partir de maintenant, je vais rejoindre les millions d’Américains qui s’auto-isolent par mesure de précaution pour empêcher la propagation du COVID-19. En conséquence, je vais apparaître sur The View from home via satellite. »

Meghan McCain recule et ça se retourne

McCain est devenue une figure de division dans la culture pop car ses opinions politiques ont tendance à ne pas être populaires. Bien que la plupart des gens soient décents et l’ont félicitée pour sa grossesse, il y avait encore des trolls en désordre. McCain a apparemment lu des messages qu’elle n’aimait pas et a applaudi les ennemis.

«Tant de gens qui disent qu’ils espèrent que la grossesse« m’adoucit »me rendent déprimée par la façon dont nous considérons les femmes fortes, coriaces et autonomes», a-t-elle tweeté. “De plus, j’ai 35 ans, je suis qui je suis et j’aime ça.”

Tant de gens qui disent espérer que la grossesse “m’adoucit” me rendent déprimé par la façon dont nous considérons les femmes fortes, coriaces et autonomes. De plus, j’ai 35 ans, je suis qui je suis et j’aime ça.

– Meghan McCain (@MeghanMcCain) 28 mars 2020

Son tweet a malheureusement été un déclencheur pour certains et ils ont eu des problèmes avec la façon dont elle se décrit.

“Encore une fois, moi, moi, moi, moi et moi”, a déclaré un utilisateur de Twitter.

«Il y a de forts, de durs et de responsabilisés. Et puis il y a grossier “, a répondu un fan.

“Joy, Whoopi et Sunny sont des femmes fortes et elles ne sont pas impolies et se sentent importantes”, a commenté un téléspectateur. «C’est ce que les gens essaient de vous dire. Vous pouvez écouter ou non. Cela ne vous sera bénéfique que si vous le faites. »

“Meghan, je ne vous considère pas encore comme forte, solide et autonome”, a noté un autre utilisateur de Twitter. «Je te considère comme un peu vide et dans l’ombre de ton père. J’espère que vous vous souciez maintenant davantage de donner vie aux armes que vous adorez tant. Il est temps d’être une femme. Nous sommes féroces. “

“Les femmes fortes, coriaces et autonomes ne doivent normalement pas condescendre, crier ou faire la moue pour exprimer leurs opinions et leurs points de vue”, a critiqué un autre fan.

“Je pense qu’ils signifient qu’ils espèrent que vous acquérez une plus grande capacité d’empathie, un trait dont vous ne parvenez pas à montrer publiquement, au moins”, a commenté un autre téléspectateur.

McCain a ignoré la négativité et a continué à tweeter sur Tiger King, entre autres.

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).