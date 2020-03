Meghan McCain ignore à nouveau «The View», quand sera-t-elle de retour?

Meghan McCain de The View a eu les meilleures nouvelles du week-end. La co-animatrice conservatrice a annoncé qu’elle était enceinte et attend un bébé avec son mari Ben Domenech. Par prudence, McCain a déclaré qu’elle ne se rendrait pas sur le plateau de l’émission en raison de la pandémie de coronavirus. Elle a dit qu’elle hébergerait chez elle, mais elle n’est pas apparue du tout cette semaine.

Meghan McCain | Heidi Gutman / Walt Disney Television via .

Lundi, les co-animateurs ont félicité McCain pour les nouvelles du bébé, mais n’ont pas mentionné quand elle reviendrait. C’est mardi que Whoopi Goldberg a déclaré que le pandit républicain reviendrait «dans le courant de la semaine» sans confirmer de date exacte.

Pour l’instant, les fans devront se passer de la perspective du co-animateur conservateur. Goldberg a modéré de la maison, tandis que Sunny Hostin et Sara Haines maintiennent le fort dans le studio. Joy Behar est revenue lundi mais a de nouveau disparu lors de l’épisode de mardi.

Annonce du bébé de Meghan McCain

McCain a confirmé qu’elle était enceinte sur les réseaux sociaux au cours du week-end, surprenant tous ses abonnés mais égayant la journée au milieu de la couverture des coronavirus.

“Mon mari Ben et moi avons eu la chance de découvrir que je suis enceinte”, a annoncé McCain. “Bien que ce ne soit pas ainsi que je m’attendais à annoncer ma grossesse, nous et nos familles sommes ravis de partager la nouvelle avec vous tous.”

La personnalité de la télévision a déclaré que son médecin lui avait conseillé de rester à la maison pendant la pandémie.

“J’ai consulté mes médecins et ils m’ont conseillé que, pour la sécurité de notre bébé et de moi-même, je devrais être extrêmement vigilant pour limiter le nombre de personnes avec lesquelles nous entrons en contact”, a-t-elle ajouté. “A partir de maintenant, je vais rejoindre les millions d’Américains qui s’auto-isolent par mesure de précaution pour empêcher la propagation du COVID-19. En conséquence, je vais apparaître sur The View from home via satellite. »

McCain a remercié ABC d’avoir rendu possible le travail à domicile pendant sa grossesse.

“J’ai la chance que mon employeur, ABC, m’ait permis, à moi et à mes co-hôtes, de travailler à distance”, a poursuivi McCain. «Je suis redevable à nos producteurs et à notre équipe. Je tiens également à remercier les héros – les médecins, les infirmières, les épiciers et les pharmaciens, les journalistes, les policiers, les pompiers et les militaires – qui sont en première ligne de ce combat. Veuillez rester en sécurité. Lavez-vous les mains et évitez les rassemblements publics et je continuerai à vous voir chaque matin sur The View. »

Joy Behar est de retour après une semaine de congé

À la suite de l’épidémie de coronavirus à New York, Behar s’est auto-isolée, car elle fait partie du groupe à haut risque en raison de son âge. Après une semaine entière de congé, le comédien est apparu par appel vidéo lors de l’émission de lundi.

“Voici le truc. Ce type de repos m’épuise », a-t-elle déclaré. «Je suis plus léthargique que la normale. Je n’ai pas réussi à maintenir une distance de six pieds de mon réfrigérateur, je peux sortir de cette débâcle morbide obèse, c’est possible. “

Behar a fait la lumière sur sa situation avec l’humour que les fans aiment d’elle.

«Mes activités consistaient notamment à donner un bain moussant à Bernie, à mon chien et à l’aubergine – vous êtes également censé faire un bain moussant avec vos légumes», a-t-elle poursuivi. «Il y a eu une séance Zoom hier soir avec des gens avec qui j’ai normalement de bonnes conversations. J’ai bu un verre de vin et je me suis totalement endormi. Je veux dire, je ne peux même pas me réveiller pour sortir de la maison et nettoyer, ce que je me suis forcé à faire. “

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).