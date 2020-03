Meghan McCain laisse échapper des potins sur la vue pour la sympathie, déclare Insider

Meghan McCain est une figure controversée de The View depuis qu’elle a rejoint la série. La voix conservatrice s’appelle une «républicaine inconditionnelle» et défend ce en quoi elle croit. S’il y a une chose à propos de McCain, c’est qu’elle défend sa position dans un panel qui s’oppose à ses vues. L’émission a été en proie à des scandales et des ragots autour de McCain. Un initié a allégué que c’est l’analyste politique elle-même qui a divulgué des rumeurs à la presse.

Meghan McCain | Lou Rocco / ABC via .

Abby Huntsman démissionne au milieu des rumeurs de «lieu de travail toxique»

Début 2020, The View a fait face à des allégations d’animosité au sein du groupe. Toutes les rumeurs ont coïncidé avec McCain prenant un jour de congé inexplicable au milieu de la semaine. Le rapport indiquait qu’aucune des femmes ne parlait à McCain, y compris Abby Huntsman.

“Ils ne se parlent pas. Ça fait environ un mois. Aucune des femmes ne parle à Meghan maintenant », a déclaré une source intérieure à Page Six. «Abby était la dernière femme debout. C’est mauvais. Meghan est tellement désagréable. “

Quelques jours plus tard, Huntsman a annoncé qu’elle quittait l’émission de jour pour aider les efforts politiques de son père dans l’Utah. Le dernier jour, la républicaine modérée a souligné les rumeurs qui avaient été écrites sur l’émission.

“Les gens deviennent fous avec des rumeurs sur cette émission et cette semaine n’a pas fait exception”, a déclaré Huntsman lors de ses adieux. «Je veux juste être aussi clair que possible, cela a été un rêve devenu réalité, ce fut un travail incroyable, j’aime tout le monde à cette table.»

Huntsman a poursuivi: «Je veux juste être aussi clair que le jour, avec tout ce qui a été écrit sur cet endroit. Je pars tellement reconnaissant pour tous les nouveaux amis que j’ai ici, pour les amis que j’avais avant et que j’ai toujours et pour l’opportunité parce que cet endroit a changé ma vie pour le mieux. »

Meghan McCain reconnaît sa querelle

L’une des rumeurs qui s’est avérée vraie est que Huntsman et McCain se sont disputés. Lors d’une interview sur Watch What Happens Live, McCain a finalement abordé leur problème.

“Nous nous sommes vraiment battus, ce qui est un très petit combat et un combat entre amis”, a confirmé McCain. “Toutes les amitiés ont des hauts et des bas et c’était bizarre pour moi d’avoir le fait que nous nous soyons engagés dans un combat pour être disséqué dans les médias.”

Andy Cohen a demandé si McCain savait qui était le bécher et ce dernier a répondu: «Je ne sais pas et j’aimerais qu’ils s’arrêtent. Je pense que nous travaillons sur un spectacle très intense pendant des périodes intenses. J’essaie juste d’entrer et de faire mon travail. “

Qui est le bailleur?

Son co-hôte Sunny Hostin a abordé la situation des fuites peu de temps après que Huntsman a quitté The View.

“Je suis au-dessus de toutes les rumeurs stupides sur le drame”, a déclaré l’ancien procureur à Page Six. “Nous ne parlons même pas de qui parle à Page Six parce que The View existe depuis plus de 20 ans et cela se produit depuis plus de 20 ans.”

À un moment donné, quelqu’un essayait de blâmer Hostin pour toutes les fuites de l’émission. Un producteur exécutif du talk-show a rapidement mis fin à ces rumeurs.

“Je ne pense pas que Sunny soit la fuite. Je ne pense pas que quiconque travaille sur la série puisse faire ouvertement quelque chose de potentiellement problématique pour sa propre carrière », a déclaré Hilary Estey McLoughlin, productrice exécutive senior, à Page Six en juillet 2019.

Un nouveau rapport du Daily Mail suggère maintenant que McCain est «de retour à ses anciennes façons de provoquer des drames dans les coulisses». Ils affirment en outre qu’avant le départ de Huntsman, elle a dit au reste des femmes que McCain «utilisait son mari pour planter des histoires sur la série».

“Abby a dit aux dames que Meghan aime jouer la victime parce qu’elle sent non seulement que cela suscite sa sympathie en tant que conservatrice hardcore, mais que les gens pensent qu’elle a été la seule à manipuler tout le monde en divulguant des histoires sur la série,” a indiqué la source à la publication.

Pour l’instant, les fans resteront dans l’ignorance de qui est en train de partager les potins en coulisses. Peut-être que dans quelques années, quelqu’un publiera un livre révélant tous les sombres secrets de l’émission.

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).