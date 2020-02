Meghan McCain qualifie Whoopi Goldberg de “rejet” lors de l’affrontement avec Mitt Romney

Whoopi Goldberg et Meghan McCain étaient en désaccord jeudi matin sur “La vue,” dans un débat qui s’est terminé avec chacun d’entre eux appelant l’autre “dédaigneux”.

Le sujet à traiter était Mitt Romney voter pour condamner Le président Donald Trump pour abus de pouvoir lors du procès de destitution, faisant de lui le premier sénateur à voter contre le président de leur propre parti. Cette décision a remporté les éloges du parti démocrate, ainsi que de la plupart des femmes de «The View».

ROMNEY VOTES CONTRE PARTI: Après que le sénateur GOP Mitt Romney a voté pour condamner le président. Trump sur le premier article de mise en accusation, les co-hôtes réagissent à son discours émotionnel et à l’acquittement du président lors du procès de mise en accusation du Sénat. https://t.co/UMMtPkh7hX pic.twitter.com/OpjgQ6707a

“Il représente le pays et non la fête”, a déclaré Whoopi en lançant la conversation. “Lui et moi ne serons probablement jamais d’accord et chaque fois que je dis quelque chose de gentil à son sujet, ça le fait flipper. Je suis heureux que quelqu’un de ce côté se soit levé et ait dit que je ne pense pas que ce soit vrai. Alors, merci. “

Joy Behar a dit qu’elle pourrait “avoir à reprendre toutes les blagues que j’ai jamais faites” à son sujet, avant Sunny Hostin a félicité Romney de s’appuyer sur sa foi pour transformer une destitution partisane en une question bipartite. McCain, cependant, était “en conflit” – surtout après avoir regardé son documentaire “Mitch”, dans lequel il a dit qu’il ne voulait pas être “marqué comme un perdant” pour la vie.

“J’aime quand quelqu’un organise une fête, je la respecterai toujours et je pense qu’il a fallu de gros efforts pour le faire hier”, a-t-elle commencé. “Mais il ne faut pas autant de courage pour voter contre quelque chose qui n’aura aucun impact. Le président Trump a été acquitté hier.”

“Mitt Romney, je veux lui faire confiance, mais se sentirait-il toujours de cette façon si le président Trump lui avait donné son poste de secrétaire d’État?” elle a demandé. “Son histoire de tongs, pour des gens comme moi, je ne lui ferai jamais confiance.”

Whoopi a réitéré qu’elle était heureuse que “quelqu’un se soit levé et ait dit non” avant de le comparer au regretté John McCain, qui a également dénoncé son parti et voté contre “l’abrogation maigre” de la Loi sur les soins abordables avant sa mort.

“Je vais lui faire confiance comme je l’ai fait à ton père”, a déclaré Whoopi, qui a touché un nerf avec McCain. “Avec tout le respect que je vous dois, Romney n’a rien à voir avec mon père,” répondit-elle.

“Je donne autant de foi parce que je ne suis pas d’accord avec Mitt Romney, mais il s’est levé d’une manière que personne d’autre n’a mis à part votre père”, a expliqué Goldberg. “Je dis juste de ne pas mettre tous vos paris sur Romney en ce moment, il va vous briser le cœur comme il le fait toujours,” répondit McCain. Voici où cela a commencé à s’intensifier.

“J’ai 63 ans, je vis ça avec ces gens depuis des années”, a commencé Whoopi, alors que Meghan l’interrompait en disant qu’elle avait 35 ans. “Oui, et tu as la moitié de mon âge, alors écoute ce que je sais”, Goldberg dit en retour.

“C’est très dédaigneux … Je ne sais pas ce que mon âge a à voir avec ma perspective politique en ce moment. Je ne pense pas que ce soit très agréable”, a déclaré Meghan. Whoopi a commencé à répondre – en disant: “C’est un peu dédaigneux … je n’essaie pas d’être merdique” – avant que McCain ne l’interrompe, provoquant un “Oh mon dieu” de Goldberg.

Comme McCain a dit qu’elle savait que la conversation se déroulerait comme ça avant de s’asseoir à table, Whoopi a essayé de préciser que “cela n’a rien à voir personnellement avec vous”. Elle a ajouté: “Cela a à voir avec le fait que lorsque vous dites:” Ne mettez pas tous vos œufs dans le panier “, cela m’est dédaigneux. Je sais que ce n’est pas ce que vous vouliez dire.”

Quand McCain a dit que les femmes “détestent” Romney, Whoopi s’est exclamée qu’elle n’a jamais haï personne. Meghan a ensuite dit qu’elle savait pertinemment que Joy détestait Romney, comme Goldberg a plaisanté: “Mais ce n’est pas moi – je sais que nous nous ressemblons!”

L’émission a ensuite fait une pause commerciale, alors que Meghan et Joy faisaient des allers-retours sur qui Behar détestait le plus.