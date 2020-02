Meghan McCain quittait-elle «The View» avant la sortie d’Abby Huntsman?

Meghan McCain est au milieu du drame à The View. La co-animatrice conservatrice a été en proie à des rumeurs qui pointent vers l’animosité entre elle et le reste de la distribution. Après les rapports, Abby Huntsman a annoncé qu’elle quittait l’émission du matin en intensifiant les ragots. Les gens croyaient que McCain était en colère contre Huntsman pour sa démission, car elle était sur le point de sortir.

Meghan McCain | Lou Rocco / ABC via .

Lors de son apparition sur Watch What Happens Live, Andy Cohen a demandé si elle avait pensé à quitter le gabfest ABC.

“Non,” répondit-elle. «Tout d’abord, si je devais démissionner, il n’y aurait aucun cryptisme à ce sujet. Je serais comme, “Je suis sorti.” Il n’y aurait pas une chose longue et longue. “

Plus tard dans l’interview, elle a dit qu’elle quitterait The View si Whoopi Goldberg partait.

“Whoopi est l’ancre de l’émission et ma vie là-bas”, a poursuivi McCain. «Elle vient toujours nous chercher quand nous sommes à terre. Si elle saute, je saute. Whoopi est… Je l’adore et j’ai besoin d’elle comme modératrice. »

Meghan McCain purifie l’air d’Abby Huntsman

Avec toutes les rumeurs autour de la sortie de Huntsman de l’émission, une constante a souligné une querelle entre elle et McCain. Le pandit républicain a avoué à la WWHL qu’il y avait un combat entre eux.

“Nous nous sommes vraiment battus, ce qui est un très petit combat et un combat entre amis”, a confirmé McCain. “Toutes les amitiés ont des hauts et des bas et c’était bizarre pour moi d’avoir le fait que nous nous soyons engagés dans un combat pour être disséqué dans les médias.”

Cependant et malgré leur combat, McCain reste ami avec Huntsman.

«Abby et moi sommes amis depuis plus de 10 ans. Nos parents étaient amis en politique, nous avons travaillé chez Fox ensemble, une des raisons pour lesquelles elle est venue à The View est parce que nous étions amis. Nous sommes toujours de très bons amis. Nous sommes très proches et je viens de lui parler hier matin », a expliqué McCain.

Meghan McCain et Joy Behar

Un autre co-hôte avec lequel McCain est constamment en désaccord est Joy Behar. Les deux experts politiques s’affrontent constamment. Bien qu’il puisse sembler qu’ils n’ont pas de relation en dehors du travail, ce n’est pas vrai et McCain n’aime pas les histoires négatives qui les entourent.

“Ça fait vraiment mal à mes sentiments!”, A déclaré McCain à ET de querelles avec Behar. «Cela fait vraiment mal à mes sentiments parce que nos vestiaires sont côte à côte et vous et moi avons la même réaction émotionnelle aux choses – parfois de différentes manières – mais nous sommes tous les deux bouleversés également, la même quantité de mêmes choses. Et je souhaite que les gens nous donnent une pause, pour de vrai. “

Leur amitié a évolué et ils aiment se côtoyer. McCain a même influencé Behar sur certaines questions avec lesquelles elle n’était pas d’accord auparavant.

“Nous devenons tous les deux un peu plus, euh, pas modérés, mais nous sommes en quelque sorte devenus … Comme, nous ne sommes pas si catégoriques quant à nos positions”, a déclaré Behar dans la même interview. “Comme aujourd’hui, je parlais de comment, vous savez, je pense qu’un modéré a besoin de gagner l’élection pour battre [President Donald] Atout. À l’origine, je dirais que je voulais Elizabeth Warren parce qu’elle était nouvelle et excitante. Mais je ne suis pas sûr qu’elle puisse réussir. Donc, maintenant je suis à nouveau en réalité et je pense que vous avez un peu changé vos positions, les modéré, modifié. “

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT.