Meghan McCain réagit à l’annonce de la course présidentielle de Kanye West 2020

Meghan McCain de The View n’est pas du genre à éviter les questions controversées. Sa participation au talk-show ABC a été accueillie avec de nombreux titres d’actualité qui lui sont dédiés. McCain sait ce que c’est que d’être critiqué pour chaque geste qu’elle fait qui choque les gens. Cependant, la nouvelle surprenante du week-end du 4 juillet était que Kanye West se présentait au poste de président des États-Unis. Le pandit républicain donne maintenant son point de vue sur les nouvelles.

Meghan McCain donne son avis sur les espoirs présidentiels de Kanye West

Aucun feu d’artifice n’a été lancé le 4 juillet, ce qui provoque un plus grand éclaboussement que ce que West a annoncé le jour de l’anniversaire de l’Amérique. Le mari de Kim Kardashian a tweeté qu’il courrait pour reprendre la Maison Blanche.

«Nous devons maintenant réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir. Je me présente comme président des États-Unis », a tweeté le rappeur.

On ne sait pas encore si West lance sérieusement une campagne présidentielle ou s’il ne fait que jouer avec l’esprit des gens. Cependant, il compte déjà avec le soutien du milliardaire Elon Musk qui a tweeté son plein soutien. Kardashian a également retweeté son mari et ajouté un drapeau américain.

L’opinion de McCain sur l’annonce était intéressante car elle a révélé le double standard entre hommes et femmes qui existe dans la société.

« Il n’y a pas de femme sur la planète Terre, célébrité ou privée qui pourrait se comporter de manière dérangeante et erratique comme Kanye l’a fait ces dernières années » [and] être pris au sérieux en tant que candidat à la présidentielle », a-t-elle tweeté. «Les femmes sont punies pour avoir fait entendre leur voix à la télévision, sans parler de choses comme« l’esclavage était un choix ».»

Les fans réagissent au tweet de Meghan McCain

McCain a un public qui divise et il est toujours intéressant de voir les réponses qu’elle obtient sur Twitter. Ses partisans ont rapidement réagi au co-hôte conservateur qu’une femme n’aurait jamais été prise au sérieux si elle avait une histoire comme West.

« Juste parce que les gens en parlent, cela ne signifie pas qu’il est pris au sérieux, arrêtez-vous », un disciple en désaccord avec McCain.

« Vous avez raison », a convenu un fan avec le co-animateur de The View. «On pourrait en dire autant du comportement de l’actuel président. Toute femme se comportant de cette manière aurait été crucifiée. »

« Sans parler de [Kanye] n’a aucune qualification et ne sait probablement même pas comment participer au scrutin, ou qu’il ne le peut pas dans de nombreux États « , a noté un utilisateur de Twitter.

« Même si [it’s] une cascade de relations publiques, quelle honte pour le pays que quelqu’un puisse utiliser quelque chose de puissant en tant que président », a commenté un autre utilisateur de Twitter. « Souvenons-nous que personne ne pensait que Trump était sérieux et regardez [at] Qu’est-il arrivé. »

Meghan McCain fait des vagues sur Twitter

Quelque chose que les gens aiment chez McCain, c’est qu’elle appelle toujours les choses, peu importe la controverse. L’analyste politique aime utiliser les médias sociaux et commenter les derniers «Hot Topics». Apparemment, elle est tombée sur des tweets qui disent qu’ils la veulent hors de The View et lui demandent de la couper quand elle part en congé de maternité. Cela ne convenait pas à McCain et elle a riposté.

« Buncha jacka ** es sur les réseaux sociaux dit qu’elle espère que je serai licenciée de The View lorsque je partirai en congé de maternité, car ce sera une excellente excuse lorsque j’accoucherai », a-t-elle écrit dans un tweet supprimé depuis. « [This] c’est pourquoi le patriarcat est vivant [and] forte et pourquoi les femmes de carrière continuent de retarder si longtemps la création d’une famille. Ces taureaux ** t. «

