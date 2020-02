Meghan McCain «Scared» par «Angry» Joy Behar

Meghan McCain n’hésite généralement pas à donner son avis sur The View mais dans l’épisode de vendredi, elle a gardé maman. Joy Behar a commencé le spectacle bouleversé que Donald Trump ait été acquitté par le Sénat lors du procès pour destitution. Alors que les co-animateurs donnaient leurs opinions, McCain était inhabituellement calme jusqu’à ce que Behar lui donne la parole.

Meghan McCain | Greg Endries / Bravo

“Que dites-vous?”, A demandé Behar à McCain.

McCain était timide et a dit: «Vous me faites peur. Je ne veux vraiment pas exprimer mon opinion aujourd’hui parce que vous êtes très en colère aujourd’hui, et tout le monde a été très en colère dans les coulisses. “

“Nous sommes très en colère aujourd’hui”, a plaisanté Behar.

“J’ai juste l’impression qu’aujourd’hui est peut-être un jour pour moi d’être un conservateur tranquillement, parce que je ne veux pas me faire huer et crier aujourd’hui, et cela en dit long”, a ajouté McCain.

Behar a essayé de raisonner avec McCain en disant qu’elle ne défend pas Trump mais ce dernier n’a pas bougé. Le co-hôte conservateur a donné quelques faits sur les notes d’approbation de Trump et l’a gardée au frais en n’essayant pas de mettre Behar en colère encore plus.

L’amitié de Meghan McCain et Joy Behar

Bien qu’il puisse sembler que McCain et Behar ne puissent pas être amis, le contraire est la vérité. Ils sont tous les deux de part et d’autre du spectre politique, mais ils se respectent suffisamment pour être amis en dehors de The View. McCain a récemment déclaré que cela la bouleversait lorsque des rumeurs se répandaient sur une prétendue animosité entre eux.

“Ça fait vraiment mal à mes sentiments!”, A déclaré McCain à Entertainment Tonight à propos de rapports selon lesquels elle n’aimait pas Behar. «Cela fait vraiment mal à mes sentiments parce que nos vestiaires sont côte à côte et vous et moi avons la même réaction émotionnelle aux choses – parfois de différentes manières – mais nous sommes tous les deux bouleversés également, la même quantité de mêmes choses. Et je souhaite que les gens nous donnent une pause, pour de vrai. “

En fait, McCain a influencé Behar sur certaines questions et lui a fait voir les choses sous un autre angle.

“Comme aujourd’hui, je parlais de comment, vous savez, je pense qu’un modéré a besoin de gagner l’élection pour battre [President Donald] Atout. À l’origine, je dirais que je voulais Elizabeth Warren parce qu’elle était nouvelle et excitante. Mais je ne suis pas sûr qu’elle puisse réussir. Donc, maintenant je suis de nouveau en réalité et je pense que vous avez un peu changé vos positions, les modéré, modifié », a déclaré Behar.

Meghan McCain confirmes se battre avec Abby Huntsman

Abby Huntsman a quitté The View au début de l’année pour aider son père à mener une campagne dans l’État de l’Utah. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il y avait un conflit entre les hôtes et c’est ce qui a finalement éloigné Huntsman de l’émission. Lorsque McCain était invitée sur Watch What Happens Live, elle a confirmé qu’il y avait eu une bagarre entre elle et Hunstman.

“Nous nous sommes vraiment battus, ce qui est un très petit combat et un combat entre amis”, a confirmé McCain. “Toutes les amitiés ont des hauts et des bas et c’était bizarre pour moi d’avoir le fait que nous nous soyons engagés dans un combat pour être disséqué dans les médias.”

Malgré leur querelle, McCain reste proche de Huntsman et ils ont réglé leurs différends.

«Abby et moi sommes amis depuis plus de 10 ans. Nos parents étaient amis en politique, nous avons travaillé chez Fox ensemble, une des raisons pour lesquelles elle est venue à The View est parce que nous étions amis. Nous sommes toujours de très bons amis. Nous sommes très proches et je viens de lui parler hier matin », a expliqué McCain.

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT sur ABC.