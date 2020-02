Meghan McCain se fait claquer par les femmes conservatrices pour Trump

Meghan McCain est l’une des cinq co-animatrices de The View. Elle est la panéliste la plus conservatrice du talk-show et fait continuellement la une des journaux. La partisane républicaine est ferme sur ses convictions et n’a pas peur de soutenir une idée qui n’est pas la plus populaire. McCain non seulement exaspère les libéraux mais elle a récemment bouleversé ses camarades conservatrices.

Comment Meghan McCain a-t-elle offensé les conservateurs?

Le député de Floride Matt Gaetz était un invité sur The View cette semaine. Si vous suivez la politique, vous savez qu’il est l’un des plus grands partisans de Donald Trump. Au cours de son entretien, McCain a soulevé la question de savoir comment le POTUS allait faire venir des femmes conservatrices pour se rallier derrière lui.

“La chose que je ne comprends pas parce que je ne suis pas un Trumper – je pense que tout le monde le sait très clairement”, a déclaré McCain. «Sur le plan des politiques [Trump’s] été grand sur beaucoup de choses – vie, militaire, économie – mais ses problèmes de caractère sont toujours ce qui me retient, et surtout tant de femmes conservatrices, de revenir à fond avec lui.

La partie avec laquelle les républicains avaient un problème était quand McCain a dit que Trump aurait un problème avec les “femmes diplômées” pour voter pour lui.

Qui l’enfer fait @MeghanMcCain pense qu’elle «laisse entendre avec arrogance» que les femmes qui soutiennent Trump sont faibles et sans instruction? Eh bien, devinez quoi Mme McCain… Cette femme indépendante TRÈS forte (avec qui vous n’auriez JAMAIS survécu à un débat) a PLUS de diplômes universitaires que vous! pic.twitter.com/IxUSvjitJZ

Les fans font exploser Meghan McCain

À la suite du commentaire de McCain, les conservateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour la critiquer pour avoir laissé entendre que les soutiens de Trump n’étaient pas éduqués.

“Elle n’a peut-être pas voulu apparaître comme une b *** condescendante pour certains de ses téléspectateurs, mais ce n’est pas parce qu’une femme soutient Trump qu’elle ne la rend pas éduquée ou soumise au sexe masculin. Nous sommes pleinement capables de penser par nous-mêmes Meghan », a tweeté un spectateur.

“Hé, Meg, tes études universitaires ne signifient pas que tu as vraiment du sens”, a déclaré un fan. “Diplômé d’université, différence entre vous et moi, je vis en Amérique centrale avec le peuple moyen, vous vivez à New York avec l’élitiste.”

“Je suis fort, hautement indépendant, j’ai un diplôme de 4 ans et je vote pour Trump”, a ajouté un utilisateur de Twitter.

«Faits sur les sentiments Meghan. Les politiques mêmes que le président Trump met en œuvre, que vous prétendez favoriser, sont plus importantes pour nous, les femmes diplômées d’université que sa personnalité impétueuse », a commenté un autre téléspectateur.

“Elle vit dans son petit monde de bulles et ne se rend pas compte que les jeunes femmes éduquées sur les campus universitaires soutiennent Trump”, a déclaré un autre fan. «Sans oublier, toutes les femmes qui ont une expérience de vie n’ont pas acquis dans un cadre universitaire. Meghan McCain a besoin d’une vérification de la réalité. Nous, les femmes, vivons dans le monde réel. »

Meghan McCain a été extra ces derniers temps

Les fans de The View ont été témoins du fait que McCain était en difficulté ces derniers temps. Avec Michael Bloomberg en hausse dans les sondages, le co-hôte conservateur a de grosses explosions majeures. Lors d’un débat houleux avec Joy Behar, McCain l’a perdu et Whoopi Goldberg a dû envoyer en pause commerciale.

“Quoi? Suis-je censé donner un laissez-passer à Bloomberg? » Questionna McCain. “Pas sur ce spectacle, pas avec cet hôte.”

Behar a alors demandé pour qui elle votait et tout l’enfer s’est déchaîné.

“Pour qui je vote n’est pas votre affaire, mais je ne vote pas pour Trump et je suis sûr que je ne voterai pas pour Bloomberg”, a crié McCain.

“Alors vous n’allez pas voter”, a déclaré Behar.

“Ce ne sont pas vos affaires”, a répété McCain.

Pour briser l’environnement tendu, Goldberg a envoyé pour que tout le monde puisse se calmer.

