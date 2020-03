Meghan McCain s’essaye à Elisabeth Hasselbeck, Fox News sur The View

Meghan McCain appelé l’ancien employeur Fox News – ainsi que Elisabeth Hasselbeck – pour la façon dont ils ont réagi au coronavirus.

L’épisode de vendredi de “La vue,” les cohôtes ont partagé une vidéo montrant comment le ton de Fox News concernant la pandémie a considérablement changé en seulement une semaine, après avoir minimisé la gravité.

Cohôte invité Sara Haines a souligné l’importance de vérifier plusieurs sources pour vos nouvelles et a ajouté qu’elle, personnellement, a trouvé les mises à jour des médecins les plus utiles. “C’est un problème médical, c’est une pandémie”, a-t-elle dit, “les médecins sont l’endroit où aller en ce moment”.

Sunny Hostin a déclaré que les “messages mitigés” proviennent du président Donald Trump lui-même et a exhorté les téléspectateurs à écouter des gens comme le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci et d’autres experts médicaux.

Quand Meghan a fait l’éloge Tucker Carlson pour aurait convaincu Trump Pour prendre le virus plus au sérieux, Sunny a déclaré que “cela ne me rassure pas”, car le président devrait plutôt écouter des gens comme Fauci.

“Puis-je terminer ma pensée en tant qu’employé de Fox?” Dit McCain. “C’est le programme d’information par câble le plus puissant n ° 1, ils chevauchent beaucoup tous les autres réseaux. Au lieu de rester ici et de juger les téléspectateurs – nous pouvons avoir cette conversation quand cela est plus approprié, pourquoi ils se méfient tellement des médias grand public – nous devons implorer les dirigeants de Fox News, Dieu nous en préserve, que de telles choses se reproduisent, pour mettre plus de médecins en ondes avec ces experts. “

“Mettre en place des professionnels de la santé qui savent de quoi ils parlent”, a-t-elle poursuivi. McCain a ensuite déclaré que même “The View” s’était également rendu coupable de mettre en lumière des points de vue peu utiles récemment.

“Nous l’avons fait aussi sur ce spectacle, pas avec moi, nous l’avons fait aussi sur le spectacle, de peur que nous n’oublions”, a-t-elle déclaré en pointant la caméra. “Un républicain qui dit que nous devons nous laver les mains et prier. Donc ce n’était pas seulement Fox News, c’est arrivé ici à ‘The View’.”

Non, elle n’a pas mentionné le nom d’Elisabeth Hasselbeck, mais c’est presque exactement ce que l’ancien animateur a dit lors de sa visite la semaine dernière.

“Oui, nous prenons des précautions, nous allons Purell, prions pour que Dieu nous prenne dans nos lendemains, nous prions pour que ce coronavirus soit éteint, qu’il s’arrête sur ses traces”, a déclaré Hasselbeck, qui a ensuite loué le “fort de Trump”. actions audacieuses “et” leadership fort “de son administration.

Après la diffusion de l’épisode, McCain a réitéré qu’elle n’était pas fan de Trump ni de la manière dont l’administration avait pris des mesures contre la pandémie sur les réseaux sociaux. Retweetant une vidéo de Trump qualifiant le journaliste de NBC News Peter Alexander de “terrible journaliste” pour lui avoir demandé s’il avait un message à “faire peur” aux Américains, elle a ajouté: “Quelle réponse impie et lâche à cette question.”

“Les Américains ont à juste titre peur et on ne leur a pas donné l’espoir que cette administration soit face à cette pandémie, plutôt que de la chasser!” elle a ajouté.