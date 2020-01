Meghan McCain sur ‘Vous étiez à mon mariage, Denise’, ‘Voir’ Co-hôtes

Comme toujours, Meghan McCain était franche et totalement ouverte à parler de tous les moments controversés qui ont tourbillonné autour d’elle depuis la dernière fois où elle est passée Andy Cohen clubhouse sur “Regardez ce qui se passe en direct.”

Cette fois-ci, cela signifiait vérifier sa relation avec Abby Huntsman après spéculation que ce dernier est parti “La vue” sur une querelle entre eux – et Meghan a presque quitté – ainsi que sa relation avec les autres co-hôtes et comment elle se sentait Whoopi Goldberg lui disant «d’arrêter de parler».

Est-ce que certains d’entre eux parlent même lorsque les caméras ne tournent plus?

“Bon Dieu, je veux dire, oui”, a déclaré Meghan à cette question, en continuant à partager son exemple et Joy Behar comparant souvent des notes dans le coin pendant les pauses “sur les choses que nous frappons et les choses que nous manquons.”

“Vous ne pouvez pas travailler sur une émission où les hôtes ne parlent pas”, a déclaré Meghan.

Et quant à Whoopi criant à son pour “s’il vous plaît arrêter de parler” récemment avant de jeter brusquement pour se casser, Meghan a dit que tout ce qui se trouve sous le pont à ce stade. “Je suis la seule conservatrice de la série”, a-t-elle déclaré. “Nous allons être en désaccord sur les choses.”

Cela dit, Meghan admet qu’elle n’a pas pris la fermeture comme ça, la qualifiant de “rude”. Mais, elle a ajouté que Whoopi “passait une mauvaise journée” et que ils en avaient parlé.

“C’est la télévision en direct et ce sont des moments très intenses et stressants pour tout le monde et je l’adore”, a déclaré Meghan. “Elle s’est excusée hors antenne, elle s’est excusée à l’antenne. Nous avons tous f – k sur le spectacle.”

Il est rapidement devenu évident, aussi, qu’il s’agissait simplement d’un combat entre deux chers amis qui se trouvent également être passionnés par leurs positions opposées. Mais il est impossible de nourrir des sentiments durs.

“Je lui pardonne et je l’aime et je ne pourrais pas faire le spectacle … Si elle part, je pars”, a déclaré clairement Meghan. “Genre, Whoopi est l’ancre du spectacle et ma lumière là-bas, et elle vient toujours nous chercher quand nous sommes à terre.”

Andy, à bout portant, lui a demandé s’il y avait une vérité sur soi-disant querelle entre elle et Abby Huntsman. Abby a récemment quitté la série, affirmant qu’elle avait décidé qu’elle voulait vraiment aider son père dans sa campagne politique pour le poste de gouverneur. Meghan a rapidement assuré à Andy que c’était la vérité et qu’elle déteste la façon dont les médias ont “armé” leur amitié de 10 ans comme ça.

“Nous sommes toujours de très bons amis”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes très proches, je viens de lui parler hier matin.”

En outre, comme en témoignent ses poussières avec Whoopi, «Toutes les amitiés ont des hauts et des bas, et je pense que c’était bizarre pour moi et bizarre pour elle d’avoir le fait que nous nous sommes battus dans un combat les deux années où nous avons travaillé ensemble sur le montrer à être disséqué dans les médias, être armé. C’est cruel. “

De toutes les querelles publiques sur “The View”, le moment le plus célèbre de Meghan est venu sur un tweet … et son incroyable clapback.

“Tu étais à mon mariage, Denise” est devenu un tel classique instantané sur les réseaux sociaux, il est immédiatement devenu viral et a commencé à se propager comme un mème. Meghan a dit qu’elle avait des gens qui lui criaient tout le temps, de l’aéroport au café, et elle adore ça.

Elle aime Denise, il s’avère que c’est beaucoup moins. “En fait, je ne connaissais pas vraiment Denise”, a admis Meghan. “Elle a travaillé pour mon mari et elle a fini par venir à mon mariage, qui était un petit mariage, c’est pourquoi j’ai ressenti le besoin de tweeter ça.”

Même après toute la publicité entourant l’échange, Meghan dit qu’elle n’a pas parlé à Denise, et elle est parfaitement d’accord avec ça. “Je ne veux plus jamais la revoir, j’espère qu’elle va bien”, dit-elle en levant les mains. “Mon mariage est le dernier endroit où nous nous verrons jamais.”

