Meghan Trainor a subi une attaque de panique “ en direct à la télévision ”

Meghan Trainor a eu une “attaque de panique en direct à la télévision” en 2017, qui l’a laissée “pleurer” une fois la diffusion terminée.

La chanteuse de 26 ans – qui est mariée à Daryl Sabara – a déjà parlé de ses difficultés avec sa santé mentale, mais a maintenant admis qu’elle avait une “dépression mentale” et avait subi une crise de panique complète en direct à la télévision trois. il y a quelques années, lorsqu’elle lisait les nominations aux Grammy Awards avec Gayle King.

La bataille pour la santé de Meghan est survenue alors qu’elle “travaillait trop dur” et avait subi des dommages à ses cordes vocales, qu’elle a subi deux opérations pour réparer.

Elle a expliqué: “Après ‘Thank You’, qui était mon dernier album … J’ai rencontré l’amour de ma vie. Tout était super. Et j’ai eu des problèmes vocaux parce que je travaillais trop. [I] s’est finalement effondré physiquement et émotionnellement.

“J’ai eu, comme, une dépression mentale et j’ai eu des attaques de panique en direct à la télévision avec Gayle King. Je lisais les nominés pour les Grammys l’année après ma victoire et je tremblais et je me disais: ‘S’il te plait ne t’effondre pas TV maintenant. Nous sommes en direct. ”

Bien que la hitmaker “Non” ait réussi à traverser l’émission, elle “a commencé à pleurer” dès la fin de l’émission.

Elle a ajouté: “[When they yelled ‘Cut’] Je suis tombé et j’ai commencé à crier en pleurant et je ne pouvais plus respirer. Et plus tard, ils m’ont emmené. J’étais censé faire plus de travail et ils me disaient: «Nous avons terminé. Ça y est.’ ”

Meghan s’est repoussée au-delà de ses limites parce qu’elle avait peur que sa carrière soit terminée si elle annulait des concerts et des apparitions.

Le chanteur de «Dear Future Husband» a déclaré: «J’ai eu beaucoup de gens qui me disaient:« Si vous annulez sur ce plateau de 30 minutes, nous ne jouerons plus jamais Meghan Trainor. Donc j’avais tout. J’avais mon Grammy, j’avais ce dont les gens rêvaient depuis des années. J’avais tout ce que je voulais et ils menaçaient de l’enlever.

“Donc, mon esprit était comme, ‘Non, je continuerai, je continuerai.’ Et mon corps était comme, ‘Au revoir.’ Et mon corps a dû me dire, au lieu que je puisse faire une pause. Comme, la chose la plus triste est, comme, toute votre équipe est à l’hôpital avec vous comme, “Tout va bien se passer.” Et vous … ne pouvez pas parler. Alors j’étais seul avec mes pensées depuis trop longtemps et j’ai explosé. J’ai paniqué. ”

Meghan est finalement allée voir un psychologue pour ses problèmes de santé mentale, qui l’a aidée à équilibrer les «produits chimiques» dans son cerveau.

S’adressant à Zane Lowe dans une interview pour la radio Beats 1 d’Apple Music, elle a déclaré: “J’ai rencontré tellement de médecins et je pleurais juste avec eux, et je me disais:” C’est quelque chose ici. Pouvez-vous simplement le réparer pour moi? Aide fais-moi sortir. Et finalement je suis allé voir un psychologue et j’ai dit: “Mon dos me brûle, comme si quelqu’un tenait une torche dessus. Mais ça va.” Et il a dit: “OK, alors ce qui se passe, c’est que vos produits chimiques sont comme ça et nous devons les ramener ici.” “

.