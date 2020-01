Meghan Trainor a surmonté son anxiété

2020-01-19 22:30:03

Meghan Trainor a “écrasé” son anxiété et se sent comme “enfin” dans un endroit où elle ne ressentira plus jamais ces sentiments négatifs.

Meghan Trainor a “écrasé” son anxiété.

La hitmaker «Dear Future Husband» a l’impression d’être «enfin» dans un endroit où elle ne ressentira plus jamais ces sentiments négatifs.

Elle a dit: “Je l’ai abordé. Je l’ai écrasé. Je suis enfin dans un endroit où je ne pense pas que cela se reproduira. Je sais que si je suis fatiguée, cela peut être un déclencheur mais je peux dire à mon cerveau c’est OK au lieu d’être comme, devrais-je aller aux urgences? J’y suis avec de l’aide et c’est le meilleur sentiment parce qu’au milieu on sent que ça ne finira jamais et je mourrai comme ça. Je suis tellement heureux d’avoir trouvé la lumière au bout du tunnel. Je ne voulais pas prendre de médicaments pour le reste de ma vie, mais je devais réparer ça. Et [the doctor] m’a donné la dose la plus légère de quelque chose qui fonctionne parfaitement et je prends toujours tous les soirs. C’est à peine des milligrammes, mais pour une raison quelconque, mon corps dit: «Nous sommes bons maintenant». Cela m’a sauvé la vie. J’ai vu mon médecin et j’ai dit: «Mec, tu as changé ma vie pour toujours. Tu as ramené le bonheur et je peux recommencer mon travail. Il m’a honnêtement sauvé la vie. ”

La star de 26 ans s’est ouverte sur les médias sociaux, admettant qu’il y a “des choses vraiment sombres” en ligne.

Parlant des médias sociaux, elle a ajouté à The Sun sur le magazine Fabulous de dimanche: “Il y a des choses vraiment sombres sur Twitter. Cela a changé. C’est un endroit toxique. Je suis vraiment un noob, je ne savais pas que vous pouviez poster des notes-R [X-rated] des trucs. Quelqu’un m’a tagué sur un post et c’était tout simplement horrible. C’était une fille aux cheveux roses assise sur les toilettes en train de faire … quelque chose et le message était comme ‘Meghan Trainor qu’est-ce que tu fais?’ Ce n’est pas moi! J’ai juste pensé: «Oh mon dieu, je dois sortir de ce monde. J’ai besoin de quitter cette planète! ‘ Je ne savais pas qu’ils pouvaient le porter à ce niveau!

