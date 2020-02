Meghan Trainor admise à l’hôpital en raison d’un diagnostic de trouble panique

2020-02-05 15:30:05

La chanteuse à succès “ Wave ” Meghan Trainor a été admise à l’hôpital pour diagnostic de trouble panique à la suite d’une chirurgie vocale en 2017.

Meghan Trainor a été admise à l’hôpital au milieu de son diagnostic de trouble panique.

La chanteuse de 26 ans a été diagnostiquée avec un trouble panique après avoir subi deux opérations pour réparer des dommages à ses cordes vocales en 2015 et à nouveau en 2017.

Après sa deuxième chirurgie, Meghan craignait de ne plus jamais pouvoir chanter et son stress s’est transformé en une série d’attaques de panique récurrentes.

Elle a déclaré au magazine People: “Je travaillais très dur et j’ai dû annuler des tournées [to undergo vocal cord surgeries]. Je me disais: “C’est tout ce que j’ai, c’est ma vie – si je ne peux pas chanter, je ne peux pas travailler.”

“Ça s’est transformé en beaucoup de nuits blanches et beaucoup de panique effrayante. Je suis allée aux urgences plusieurs fois parce que je pensais que ma gorge se fermait suite à une réaction allergique, et le médecin m’a dit: ‘C’est une crise de panique . ‘ ”

Depuis son diagnostic, la hitmaker ‘Wave’ a travaillé dur pour apaiser son anxiété et n’a pas eu d’attaque depuis plusieurs années.

Elle a poursuivi: “Mes médecins m’ont diagnostiqué un trouble panique. Ils étaient du genre” Vos produits chimiques sont bien déséquilibrés – nous devons vous ramener à la normale “.

“J’ai rencontré un psychologue qui m’a donné des médicaments; j’avais des thérapeutes; j’ai travaillé; j’ai eu de l’acupuncture. Cela fait maintenant quelques années, et je n’ai pas eu de crise de panique depuis si longtemps que j’ai l’impression d’avoir vaincu. J’ai donné un coup de pied certains un **. ”

Cependant, Meghan – qui a épousé la star de “ Spy Kids ” Daryl Sabara en 2018 – travaille toujours dur pour prendre soin de son esprit en se rappelant à quel point elle est spéciale.

Elle a ajouté: “Mon thérapeute m’a époustouflé avec ça. Si vous traversez une période d’anxiété vraiment difficile et que vous vous en sortez, vous devriez vous récompenser. Donc, ma grande chose sur laquelle je travaille dans la vie en ce moment est me soigner et être bon envers moi-même parce que c’est une chose très difficile à faire, y compris prendre soin de ma santé et même de la façon dont je parle de moi.

«Mon mari me surprendra comme« je suis énorme aujourd’hui »ou« je me sens si moche »et il dira:« Hé, dis-toi que tu es jolie. Tu es belle – rappelle-toi. “

