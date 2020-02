2020-02-02 17:30:05

Meghan Trainor craignait d’être «enfermée» dans un asile et avait l’impression de «perdre» [her] l’esprit “après sa chirurgie des cordes vocales.

Meghan Trainor pensait qu’elle finirait dans un asile lorsqu’elle souffrait d’une grave dépression en 2017.

La hitmaker «All About That Bass» a traversé des périodes sombres après avoir subi une deuxième intervention chirurgicale de cordes vocales l’année précédente, et a admis qu’elle pensait qu’elle serait «enfermée» car elle avait l’impression de «perdre» [her] esprit”.

La chanteuse de 26 ans – qui a épousé la star de “ Spy Kids ” Daryl Sabara en 2018 – a ajouté que la recherche d’aide et d’être “honnête” avec tout le monde autour d’elle a joué un rôle majeur dans son rétablissement.

Meghan a déclaré à la revue Bizarre du journal The Sun dimanche: “Je n’étais pas instruit de ce qui se passait, alors j’ai pensé que je perdais la tête.

“Je me disais:” D’accord, c’est ça, c’est ma dépression mentale, ça arrive. Je vais être enfermé à jamais dans un asile “.

«J’avais vraiment peur. Mais ce qui m’a aidé, c’est demander de l’aide. J’ai été honnête et j’ai dit à tout le monde ce que je ressentais.

«J’ai vu beaucoup de médecins et j’en ai rampé. J’ai recommencé à écrire, je suis tombé amoureux – je suis toujours amoureux – et je me suis fiancé et marié.

“J’ai parcouru les chapitres de la vie. Il y a eu des bas, oui, mais les meilleurs hauts.”

L’entraîneur de «Voice UK» a précédemment admis qu’elle était tombée dans «la zone sombre des pensées profondes» lorsqu’elle a été forcée de subir une opération des cordes vocales.

Meghan – qui est passée sous le couteau pour la première fois en 2015 pour faire réparer une corde vocale hémorragique – craignait de perdre la capacité de chanter.

Elle a dit: “J’ai pensé:” C’est fini, je ne chanterai plus jamais. ” J’ai plongé à fond dans la zone sombre des pensées profondes. ”

La hitmaker “ Dear Future Husband ” a révélé en 2018 qu’elle voyait un thérapeute chaque semaine.

Cependant, en janvier, elle a révélé qu’elle avait “écrasé” son anxiété.

Meghan a dit qu’elle se sentait “enfin” dans un endroit où elle ne ressentira plus jamais ces sentiments négatifs.

Elle a dit: “Je l’ai abordé. Je l’ai écrasé.

“Je suis enfin dans un endroit où je ne pense pas que cela se reproduira.”

