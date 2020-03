Meghan Trainor élabore un plan pour les enfants

2020-03-11 01:30:05

Meghan Trainor veut des enfants “dans les deux prochaines années” avec son mari Daryl Sabara.

Le hitmaker «All About That Bass» aimerait fonder une famille avec Daryl Sabara bientôt et tout est «tracé».

S’adressant au journal Daily Mirror, elle a déclaré: “Je ferai plus de télévision, surtout quand j’ai des bébés. Je veux faire moins de tournées, plus aller à mon émission, écrire des chansons et ensuite rentrer à la maison avec mes enfants. Je suis au fait, je ne voudrais pas être enceinte, mais j’aimerais bien l’être, mais je suis trop occupée, je l’ai tracée, je suis en tournée avec Maroon 5 après ça donc j’espère écrire des chansons et des trucs. Mais après cette tournée, j’ai averti mon équipe: “Je vais chez un médecin et je leur demande comment ça se passe cette grossesse? Comme une vraie cause rapide, je veux tomber enceinte maintenant!” Je veux des enfants dans les deux prochaines années, c’est sûr. ”

Pendant ce temps, la chanteuse de 26 ans a avoué que ses ovaires “criaient” pour fonder une famille bientôt et elle voulait cinq enfants au total.

Parlant d’avoir des enfants, elle a ajouté: “Mes ovaires pleurent tout le temps. Ils crient! Je ne peux pas attendre parce que tous les cinq vont être les meilleurs enfants. Oh, oui, je veux une ferme. Je veux tout les enfants du monde, surtout avec lui. Ils vont être les plus mignons. Je veux dire, tout le monde a vu à quel point il était mignon quand il était enfant. Adorable. ”

Meghan a également admis qu’elle se sentait “physiquement malade” lorsqu’elle n’était pas avec son mari.

Elle a partagé: “Nous sommes tellement boiteux. Même s’il doit aller prendre une douche, je me dirai:” Tu me manques! ” Je me sens physiquement malade quand il quitte la pièce. Le jour est nul quand il n’est pas là et quand nous nous réunissons finalement à la fin de la journée, nous nous disons: “C’était tellement plus difficile. Tu me manques tellement!” Il est le seul être humain avec lequel je pourrais être pris au piège dans une pièce, avec rien que des murs blancs et toujours le meilleur moment. ”

