Meghan Trainor est tombée amoureuse de son mari après une soirée karaoké

2020-01-31 20:30:05

Meghan Trainor est tombée amoureuse de son mari Daryl Sabara lors de sa sérénade lors d’une soirée karaoké lors de leur tout premier rendez-vous.

Meghan Trainor est tombée amoureuse de son mari, Daryl Sabara, lors de sa sérénade lors d’une soirée karaoké.

La chanteuse de 26 ans a fait le lien avec l’acteur de “ Spy Kids ” en 2018, et a déclaré qu’elle savait qu’elle voulait l’épouser quand ils sont allés à un rendez-vous dans un bar de karaoké et qu’il a chanté le tube romantique de Sir Elton John, “ Your Song ” ‘ à elle.

Elle a avoué: “Nous sommes allés au karaoké et il m’a chanté” Your Song “d’Elton John. C’est autre chose. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme lui. Et je me suis dit:” Je vais t’épouser “.”

La sortie romantique est venue dans le cadre de leur tout premier rendez-vous, qui était un double rendez-vous avec leur amie commune Chloe Grace Moretz – qui les a organisés – et son petit ami d’alors Brooklyn Beckham.

Interrogée sur la façon dont Meghan a rencontré Daryl, elle a répondu: “Notre amie Chloé Grace Moretz, elle m’a organisé comme un rendez-vous moderne. Nous traînions et ensuite je me suis dit” Mec j’essaie juste de trouver un bon gars ” , et elle était comme “Un de mes meilleurs amis est le plus gentil gars que je connaisse”, et je me suis dit “D’accord, connectez-le”.

“Nous avons eu un double rendez-vous et nous sommes allés au bowling. Brooklyn est venu vers moi et m’a dit” Tu devrais l’embrasser “. était comme “Begone”, et c’est ce qui a donné à Daryl le signal de “Oh ça va vers le bas”. ”

Le hitmaker «NON» aime la vie conjugale et pense que tout le monde devrait faire le noeud.

S’exprimant lors d’une apparition sur le ‘Carpool Karaoke’ de James Corden, elle a déclaré: “[Being married] est tellement amusant, et je le recommande à tout le monde. C’est si bon.”

Mots clés: Meghan Trainor, Daryl Sabara, Chloé Grace Moretz

Retour au flux

.