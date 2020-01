Meghan Trainor perd avec le Dr Phil sur le karaoké Covoiturage

Meghan Trainor dit qu’elle attend depuis des années pour aider James Corden se mettre au travail Covoiturage Karaokeet jeudi soir était enfin sa chance.

Encore mieux, James a concocté la meilleure surprise possible, suscitant une réaction si pure et authentique qu’il ne faisait aucun doute que son super-fandom de Dr. Phil était absolument vrai.

En fait, il n’y avait aucun doute après qu’elle eut révélé à James qu’elle venait récemment de venir à son émission.

“Tu étais sur son émission?” Demanda James.

“Non, non. J’étais dans le public”, a-t-elle dit. “Pour mon anniversaire, mon frère m’a acheté des billets pour voir le Dr Phil en direct et j’y suis allé et ce fut le plus beau jour de ma vie.”

Faites-en le deuxième plus grand jour de sa vie, car quelques instants plus tard, le Dr Phil lui-même s’est glissé sur la banquette arrière et Meghan a complètement perdu la tête. Elle a commencé à grincer et presque à hyperventiler à partir du moment où elle l’a aperçu dans le rétroviseur latéral.

“Je vais vomir. Je suis tellement excitée”, a-t-elle déclaré. Puis se tournant vers lui, elle a ajouté: “Vos dents sont si belles. Il est si beau.”

Avec des séances privées, Meghan a commencé à parler de la façon dont l’anxiété avait dominé une grande partie de sa vie et comment elle pouvait le canaliser dans sa musique. Elle a également parlé de la façon dont elle s’est retrouvée en tant qu’auteur-compositeur prolifique, qui s’est avéré avoir une genèse au même endroit.

Lorsque James lui a demandé pourquoi elle pensait qu’elle avait choisi cette voie plutôt que celle d’être elle-même artiste au début, Meghan a répondu franchement: “Je pense à cause de mon apparence”, a-t-elle dit. “J’avais l’air aussi peu sûr que je le ressentais.”

La chanson “All About That Bass” a tout changé pour elle car les producteurs ont simplement décidé de la laisser être l’artiste. “Et puis tous mes rêves se sont réalisés”, a-t-elle dit avec un sourire.

Un auteur-compositeur prolifique pour d’innombrables artistes – et elle a dit qu’elle voulait écrire pour tout le monde – James l’a mise sur le champ pour écrire une chanson à ce moment-là sur le trafic. Et avec l’aide de James lui-même, ils ont rapidement trouvé une chanson incroyablement accrocheuse.

“Je suis dans la circulation, bip bip / Je suis dans la circulation, bip bip! / Tout ce que je pense, c’est toi / Et ce que je vais faire / Quand j’arriverai dans ta chambre / Je te donnerai ce Zoom Zoom Zoom. “

Nous savons qu’il y a des montages fantaisistes en jeu dans ces segments, mais c’était néanmoins une session d’écriture de chansons très impressionnante et très rapide pour obtenir le noyau de quelque chose avec cette qualité de tympan qui peut faire un hit.

Ailleurs, Meghan a partagé à quel point elle adore la vie conjugale et comment elle a su à la première date que Daryl Sabara était l’homme pour elle. Et elle a son amie Chloë Grace Moretz remercier pour le tout.

“Elle m’a mis en place comme un rendez-vous moderne”, a déclaré Meghan. “Nous traînions et je me disais, Mec, j’essaie juste de trouver un bon gars. Et elle était comme, Eh bien, l’un de mes meilleurs amis est le plus gentil que je connaisse.”

De là, ce fut un double rendez-vous au bowling et au karaoké où Daryl la serra avec Elton John’s “Ta chanson.” Et elle kew ce soir-là, “je vais l’épouser.”

James ne pouvait pas en avoir assez de son histoire sur leur premier baiser “romantique”. Surtout que Chloë et son petit-ami à l’époque, Brooklyn Beckham, les exhortait à s’embrasser. “Brooklyn est venue vers moi et m’a dit: Tu devrais l’embrasser”, rit Meghan.

“Quel âge aviez-vous à ce stade? 12?” Demanda James.

Elle leur a même dit à l’époque: “Vous êtes des enfants”, insistant pour qu’elle l’embrasse à son rythme. Mais ce n’était pas beaucoup plus tard. “J’ai regardé mon agent de sécurité, et je me suis dit: Va-t-en. Et c’est ce qui a donné à Daryl le signal, comme, Oh, ça descend.”

Embué.

Mais tout a fonctionné pour le couple, qui s’est marié en 2018 et qui va bien depuis. Et Daryl n’est pas son seul fan, car c’est le Dr Phil qui s’est lancé avec la prise du nouvel album de Meghan “Treat Myself”, disponible vendredi.

