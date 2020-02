Meghan Trainor remercie ses fans pour leur soutien pendant l’hospitalisation de papa

2020-02-23 18:00:05

Meghan Trainor s’est précipitée pour être aux côtés de son père Gary alors qu’il se remet d’un accident de voiture.

Le hitmaker “ All About That Bass ” a remercié ses fans pour leur soutien et leurs messages doux après que son père Gary a été heurté par une voiture alors qu’il traversait une rue à pied dans la vallée de San Fernando en Californie.

Aux côtés d’un emoji en prière et d’un emoji coeur d’amour rose, elle a écrit sur Instagram: “Je suis avec mon père maintenant. Merci pour tous vos doux messages. C’était très effrayant mais c’est l’homme le plus fort que je connaisse.”

Un représentant du département de police de Los Angeles a confirmé que la collision avait eu lieu à 20 h 15 vendredi soir (21.02.20), le conducteur restant sur les lieux après l’accident. Gary – qui entretient des relations étroites avec sa fille de 26 ans – a été emmené dans un hôpital local et a pu communiquer avec des policiers, sans qu’aucun crime ne soit signalé.

Meghan avait auparavant admis avoir été inspirée par son père et a déclaré qu’il avait été un moteur de son succès.

En parlant de son père en 2018, elle a partagé: “Je le regarde tout le temps. Tout ce que je fais, je suis inspiré par lui.”

La chanteuse – qui a sorti un nouvel album, ‘Treat Myself’, à la fin du mois dernier – a également partagé les conseils édifiants que son père lui donne souvent dans les moments difficiles.

Meghan a déclaré: “Chaque fois que je me plains de quelque chose, il me dit:” La vie s’améliorera si vous le permettez. Parfois, dans la vie, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe – la plupart du temps, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mais vous pouvez contrôler comment vous le regardez et comment vous pouvez rester positif à ce sujet ou y trouver le bien. “”

