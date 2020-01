Meghan Trainor se sent «physiquement malade» sans Daryl Sabara

2020-01-19 18:30:04

Meghan Trainor se sent “physiquement malade” lorsqu’elle n’est pas avec son mari, Daryl Sabara.

La hitmaker “ All About That Bass ” aime être avec la star de “ Spy Kids ” Daryl Sabara – qu’elle a épousée en décembre 2018 – et admet que sa journée “craint” quand il n’est pas là.

Elle a dit: “Nous sommes tellement boiteux. Même s’il doit aller prendre une douche, je me dirai:” Tu me manques! ” Je me sens physiquement malade quand il quitte la pièce. Le jour est nul quand il n’est pas là et quand nous nous réunissons finalement à la fin de la journée, nous nous disons: “C’était tellement plus difficile. Tu me manques tellement!” Il est le seul être humain avec lequel je pourrais être pris au piège dans une pièce, avec rien que des murs blancs et toujours avoir le meilleur temps. ”

Et la chanteuse de 26 ans a avoué que ses ovaires “hurlaient” pour fonder une famille bientôt et qu’elle voulait cinq enfants au total.

Parlant d’avoir des enfants, elle a ajouté: “Mes ovaires pleurent tout le temps. Ils crient! Je ne peux pas attendre parce que tous les cinq vont être les meilleurs enfants. Oh, oui, je veux une ferme. Je veux tout les enfants du monde, surtout avec lui. Ils vont être les plus mignons. Je veux dire, tout le monde a vu à quel point il était mignon quand il était enfant. Adorable. ”

Meghan est reconnaissante à Daryl de l’encourager tout le temps.

Elle a partagé avec le magazine Fabulous du journal The Sun on Sunday: “Ouais, ‘je travaille dessus’ est une façon vraiment cool de l’expliquer. Daryl est vraiment bon à être, ‘OK, complimentez-vous dès maintenant!’ parce que je suis le plus grand hypocrite. Je dirai que nous devons être plus gentils avec nous-mêmes et réaliser à quel point nous sommes beaux, mais ensuite je reprendrai mes anciennes habitudes et Daryl m’en sortira. Même quand je Je suis maigre et allongé dans son lit, il me regardera et me dira: “Dieu, tu es magnifique.” “

Mots clés: Meghan Trainor, Daryl Sabara

