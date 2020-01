2020-01-18 19:00:04

Meghan Trainor travaille sur elle-même “tout le temps” et déteste quand les gens pensent qu’elle est “si puissante et confiante”.

Meghan Trainor travaille sur elle-même “tout le temps”.

La hitmaker “Dear Future Husband” trouve frustrant que les gens pensent qu’elle est “si puissante et confiante” alors qu’elle lutte avec sa confiance en soi tout le temps.

Elle a dit: “C’est difficile. Tout le monde dit:” Vous êtes si puissant et croyez en vous et vous êtes tellement confiant “. Je me dis: “Quoi? Non, je ne le suis pas.” J’y travaille tout le temps. ”

Et la chanteuse de 26 ans pense qu’il devrait y avoir une “fête d’été” pour les chanteuses afin de discuter de ce qu’elles vivent et de se soutenir mutuellement.

Elle a ajouté: “Ils diront:” Je sais ce que vous ressentez. ” Vous ne savez pas comment je me sens parce que vous n’êtes pas une pop star. Vous ne faites pas les interviews que je fais, vous n’êtes pas assis sur la chaise. Je veux qu’une idole comme Kelly Clarkson me parle de tout ça, mais … eh bien, elle est occupée, évidemment … Ma mère a dit que nous devons faire comme une fête d’été pour des pop stars féminines et nous réunir et être comme, ‘Parlons de la façon dont nous avons dû déterminer le budget pour l’éclairage, et comment c’est bizarre, et pourquoi, pourquoi payons-nous des cubes pour que les danseurs se tiennent à 9 000 $ chacun! Mais euh, oui. C’est difficile d’être ami avec eux, vous savez? ”

Et Meghan admet qu’elle a été dévastée quand il y a eu un tel contrecoup à son premier single «All About That Bass» alors que les gens «faisaient tout en part».

S’adressant à The Independent, elle a partagé: «Les gens séparaient tout. Cela m’a montré qu’avec tout succès, vous serez sélectionné, vous serez déchiré. Quand je l’ai écrit, je ne savais pas que je serais l’artiste le chantait, et je ne savais pas que des milliards de gens l’entendraient encore et encore. C’est tellement ridicule de penser que je viens ici en étant comme, je déteste les gens maigres – c’est juste, comme, tellement absurde. J’étais vraiment déçu à ce sujet. “

Mots clés: Meghan Trainor

Retour au flux

.