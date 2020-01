Megyn Kelly a déclenché le Tux des Joaquin Phoenix Recycling Awards

Megyn Kelly avait un gros oeil pour Joaquin Phoenix’s dernière tentative d’être un être humain responsable.

S’agissant des médias sociaux récemment, la designer Stella McCartney a annoncé que l’acteur porterait le même smoking noir classique “pour toute la saison des récompenses afin de réduire les déchets”.

“Cet homme est un gagnant – portant une Stella personnalisée parce qu’il choisit de faire des choix pour l’avenir de la planète et de toutes ses créatures”, a écrit McCartney aux côtés d’un instantané de Phoenix. “Je suis fier et honoré d’unir mes forces à vous, Joaquin, de continuer à inspirer et de faire briller votre lumière x Stella⁣.”

La saison des récompenses a commencé avec les Golden Globes de dimanche – où l’acteur a remporté le prix du meilleur acteur pour “Joker” – et se termine la nuit des Oscars le 9 février.

PETA a applaudi cette décision alors qu’ils publiaient dans les commentaires: “C’est tellement incroyable! Il est un vrai gagnant dans le cœur des animaux ET des humains 💚🌎 Son dévouement à créer un avenir plus doux pour tous inspire TOUT LE MONDE à faire des changements compatissants 👏👏👏 Merci d’avoir créé un #vegansuit qui brillera toute la saison des récompenses. “

Mais beaucoup ont souligné le privilège de l’élite d’Hollywood comme on l’a écrit: “Si loin de la réalité. Il y a des enfants, des deux côtés de l’étang, qui vont à l’école avec des trous dans leurs chaussures, affamés – et c’est le niveau de louange que certains opèrent à? – porter quelque chose plus d’une fois ?? !! Wow !!! “

Et la présentatrice conservatrice Kelly a pris ombrage avec l’idée de recyclage et elle a répondu à cette critique de Janice Dean qui a écrit: “Mon mari et ses collègues portent la même tenue de pompier lorsqu’ils entrent dans des bâtiments en feu pour essayer de sauver des gens. Mais oui, bon pour toi Joaquin et Stella. 🙄 “

Bien dit @JaniceDean. À quel point ces personnes sont-elles déconnectées? Oh le sacrifice! Juste UN smoking! Épargnez-nous. https://t.co/wIJBTVgSP6

– Megyn Kelly (@megynkelly) 8 janvier 2020

Kelly a répondu: “Bien dit @JaniceDean. À quel point ces personnes sont-elles déconnectées? Oh le sacrifice! Juste UN smoking! Épargnez-nous.”

Le slam Twitter survient quelques jours après que l’ancien hôte de “The Today Show” – qui a été lâché après avoir défendu blackface en 2018 – se soit bagarré en ligne avec Ava DuVernay plus de Colin Kaepernick’s tweeté samedi, qui a appelé l’assassinat de Qassem Soleimani par Trump comme un exemple de l’impérialisme et du racisme américains.

Après un bref va-et-vient de Kelly qualifiant les affirmations de racisme de ridicules et DuVernay lui disant de s’instruire, le directeur a partagé une capture d’écran du compte de Kelly en cours de sourdine.

