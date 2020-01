Megyn Kelly se fait traîner en ligne pour avoir comparé Robert Downey Jr. Blackface

Megyn Kelly Jeudi, elle a été repoussée par les médias sociaux après avoir comparé ce qu’elle ressentait comme des réactions inégales à son scandale Blackface et au rôle de Robert Downey Jr. dans “Tropic Thunder”.

L’ancienne présentatrice de nouvelles est allée sur Twitter pour expliquer comment elle a été lâchée dans “The Today Show” pour avoir défendu l’utilisation de Blackface à Halloween, en la comparant au tour de Downey en tant qu’acteur de la méthode blanche qui a subi une “altération de la pigmentation” pour jouer une personne de couleur dans le film de 2008.

La star de “Iron Man” avait ouvert sur le rôle plus tôt dans la semaine sur le podcast “The Joe Rogan Experience”, en disant: “Pour ma défense, ‘Tropic Thunder’ est à quel point [blackface] est, donc je prends exception. “

– Megyn Kelly (@megynkelly) 23 janvier 2020

En réponse, Kelly a publié: “R. Downey Jr: porte un visage noir pour Universal sans regret car cela a déclenché un convo nécessaire.” Univer .: yay Robert! 👏🏻 Moi: Je n’ai jamais porté de blackface mais j’ai eu un de ces “convos nécessaires” sur la façon dont la norme semble avoir changé au fil du temps. NBC-Univer: F.U.! Annulé! “

Il convient de noter que même si “Today” est diffusé sur un réseau NBCUniversal, DreamWorks et Paramount ont produit et distribué “Tropic Thunder”.

Son nom a commencé à tendre lorsque Twitter a explosé et que certains ont qualifié l’incident de Kelly de malentendu privilégié, tout en affirmant que le rôle de Downey était un acte d’accusation sur Hollywood qui devrait être considéré comme une satire.

“Le visage noir était satirique. Se moquant très spécifiquement des acteurs hollywoodiens qui vont à l’extrême, réprimandent les acteurs et l’équipe, et sont considérés comme des héros en dépit d’être des humains vils. Je dois faire attention au contexte, Megyn. Soyez un penseur critique”, a écrit un Twitter utilisateur.

Megyn, laisse-moi te décomposer fille

RDJ portant blackface était un message comique. Regardez plus loin

VOUS avez offensé à plusieurs reprises les Noirs, les femmes, l’enfer, tout le pays avec votre biais désagréable tout en arrogant AF

Dépassez-vous parce que l’Amérique a, «Ailes twirler» https://t.co/ujCanRPpE6

– 🇺🇸 Tiff 🇺🇸 (@ LATiffani1) 23 janvier 2020

Ce twit privilégié ne l’obtient toujours pas. Elle ne l’obtiendra JAMAIS.

Quelqu’un peut-il dire à @megynkelly que sa «confusion» quant à la raison pour laquelle le blackface est problématique a été exprimée dans l’émission @NBC qu’elle n’a pas gagné ni méritée n’était pas une #Collection nécessaire? #ThisHorribleChick #FixItJesus https://t.co/1zg74aYkaE

– yvette nicole brown (@YNB) 23 janvier 2020

Un autre fan qui a pris ombrage avec Kelly a partagé: “Avez-vous vu Tropic Thunder? Son personnage était une parodie d’un acteur idiot et égoïste qui pensait qu’il faisait une sorte de point profond. En d’autres termes, son personnage était une parodie de gens comme vous.'”

L’actrice «communautaire» Yvette Nicole Brown a fait savoir ses pensées lorsqu’elle a écrit: «Cette twit privilégiée ne comprend toujours pas. Elle ne l’obtiendra JAMAIS. Quelqu’un peut-il dire à @megynkelly que sa« confusion »quant à la raison pour laquelle le visage noir est problématique est exprimée sur l’émission @NBC, elle n’a pas gagné ni mérité n’était pas une #Collection nécessaire? #ThisHorribleChick #FixItJesus. “

Mais Kelly avait aussi des partisans, comme l’a indiqué un abonné, “Mais Dieu nous en préserve, un enfant blanc veut porter un costume Disney” Maui “du dessin animé” Moana “pour Halloween! C’est une appropriation culturelle! (Disney a retiré le costume après une plainte) . “

“NBCUniversal vous a sali. La façon dont vous avez été traité était absolument honteux. Excité de voir ce que vous faites ensuite”, a partagé un autre fan.

Ugh, la meilleure chose à propos de Megyn Kelly est Charlize Theron …

– Cyrus McQueen (@CyrusMMcQueen) 23 janvier 2020

En 2018, Kelly a été lâchée du talk-show NBC quelques jours seulement après avoir demandé à un invité: “Mais qu’est-ce qui est raciste? Vous avez vraiment des ennuis si vous êtes une personne blanche qui met un visage noir à Halloween ou une personne noire qui met sur le visage blanc. “

“À l’époque où j’étais enfant, ça allait, tant que vous vous déguisiez en personnage,” a-t-elle ajouté. Lorsque cette conversation a fait les gros titres, des incidents similaires de son passé chez Fox News ont également été évoqués – comme le moment où elle a critiqué un article qui suggérait que le Père Noël ne devrait plus être blanc.

“C’est tellement ridicule. Le Père Noël est simplement blanc. Jésus était un homme blanc aussi. Il était un personnage historique, c’est un fait vérifiable, tout comme le Père Noël”, avait-elle déclaré à l’époque.

Oh Megyn …. pic.twitter.com/Tnq45RiGCe

– Emily R (@ERahmanPhoto) 23 janvier 2020

Megyn Kelly est un être humain horrible. Plus besoin d’être dit. pic.twitter.com/NUS61EDJIq

– 𝕸𝖆𝖙𝖚𝖟𝖆𝖑𝖊𝖒🇵🇷🏴‍☠️ (@matuzalem) 23 janvier 2020

Pendant ce temps, Downey a expliqué comment il avait fini par jouer le rôle controversé dans “Tropic Thunder” dirigé par Ben Stiller sur le podcast de Joe Rogan.

“Quand Ben a appelé et a dit:” Hé, je fais cette chose “et, vous savez, je pense que Sean Penn l’avait transmis ou quelque chose. Peut-être à bon escient. Et je me suis dit:” Ouais, je vais le faire “- puis j’ai commencé à penser: «C’est une idée terrible, attendez une minute», se souvient Downey.

“Et puis je me suis dit:” Tiens bon mec, deviens réel ici, où est ton cœur? ” Et mon cœur est – je deviens noir pendant un été dans mon esprit, donc il y a quelque chose pour moi “, a-t-il poursuivi. “L’autre chose, c’est que je retiens la nature de l’hypocrisie insensée et impliquée des artistes et de ce qu’ils pensent pouvoir faire à l’occasion. Juste mon avis.”

Il a également noté la réaction de ses amis noirs à la représentation.

“90% de mes amis noirs étaient du genre” Mec, c’était super. ” Je ne peux pas être en désaccord avec [the other 10 percent], mais je sais où se trouve mon cœur “, a-t-il ajouté.

NBCUniversal t’as sale. La façon dont vous avez été traité était absolument honteuse. Excité de voir ce que vous ferez ensuite.

– Tyler Cardon (@TyCardon) 23 janvier 2020

Mais Dieu nous en préserve, un enfant blanc veut porter un costume Disney “Maui” du dessin animé “Moana” pour Halloween! Voilà l’appropriation culturelle! (Disney a retiré le costume après une plainte)

– Mark Dice (@MarkDice) 23 janvier 2020

Justin Trudeau: des photos émergent de lui portant un blackface à trois reprises, y compris en tant que professeur de 30 ans, admet avoir porté du blackface tellement de fois qu’il ne peut pas se souvenir de tous – est réélu au poste de Premier ministre du Canada.

Incroyable.

– (((𝖑𝖎𝖘𝖘𝖆))) (@ lissa77) 23 janvier 2020

