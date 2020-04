Megyn Kelly s’est effondrée en pleurant en disant à son fils que son professeur est mort du coronavirus

Megyn Kelly a rappelé le moment déchirant où elle a fait savoir à son fils que son professeur était décédé coronavirus.

Lors d’un entretien avec Gens, la présentatrice de télévision, 49 ans, a parlé de l’expérience après avoir appris la nouvelle que le professeur de musique de son fils de 10 ans, Edward Yates, était décédé de COVID-19 le 7 avril, et qu’elle et son mari, Douglas Brunt, avaient asseoir le garçon pour expliquer pourquoi l’école avait été annulée le lendemain.

“C’était horrible, c’était tout simplement horrible”, a commencé Kelly. “Je ne pouvais pas sortir sans pleurer, et puis il a pleuré. Nous nous sommes tenus.”

“Il faut beaucoup pour obtenir [Yates] aux larmes. Mais dès que je lui ai dit, [his eyes] “, at-elle ajouté.

Kelly a dit qu’elle ne savait pas quand le révéler à son jeune fils, mais voulait qu’il l’entende avant qu’il ne le découvre par des amis.

“Je suis au milieu de ce moment joyeux avec Yates et [Doug] me montre le [news] et c’est comme, ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce que je vais faire? Vais-je gâcher ce moment? “”, A-t-elle expliqué. “” Mais il doit savoir. Nous devons leur dire parce que tous les garçons zooment et ils sont tous sur ce texte de groupe où ils textent toutes les 2 minutes. Il n’y a rien à lui cacher. “”

Les étudiants et les enseignants ont eu une réunion Zoom le lendemain de la triste annonce, où ils ont rendu hommage à l’éducatrice bien-aimée.

“Ce sont des élèves de quatrième et de neuvième année, et chacun a eu une histoire si douce sur le gars, comment il les a fait rire, comment il leur a fait aimer la musique, comment il les a fait rire d’eux-mêmes”, Kelly expliqué.

Ses deux jeunes enfants – son fils Thatcher Bray, 6 ans, et sa fille Yardley Evans, 9 ans – ont été informés après que Kelly a déclaré [came] dans la foulée où ils [could] voir des membres de la famille en larmes, et nous leur avons juste dit la vérité aussi. “

Pour aider Yates à faire face aux difficultés émotionnelles, Kelly a déclaré qu’un ami de la famille, Richie Sambora, de la renommée de Bon Jovi, a présenté ses condoléances de la meilleure façon qu’il savait – le cadeau d’une guitare et une leçon de musique virtuelle.

“Il est tellement gentil. Il a passé tellement de temps avec Yates”, se souvient Kelly. “Yates est sorti de ce téléphone sur le nuage neuf.”

