Meilleurs films de Noël à diffuser sur Netflix, Disney Plus et plus

Avouons-le, vous avez beaucoup de temps à tuer et vous cherchez à diffuser pendant les vacances.

Il n'y a qu'un seul problème – beaucoup trop de choses à regarder.

C'est une masse de contenu surpeuplée dans les royaumes de Netflix, Hulu, Amazon Prime et bien sûr Disney +.

Voici une liste organisée de films pour vous divertir pendant que vous restez figé dans un coma alimentaire insensé jusqu'à, eh bien … l'année prochaine.

"Comment le Grinch a volé Noël" (Netflix)

Vous pouvez vous rendre dans les théâtres pour regarder une nouvelle version animée de ce classique du Dr Seuss ou vous pouvez vous contenter de cette adaptation en direct réalisée par Ron Howard et avec Jim Carrey dans le rôle titulaire. Les critiques n'aimaient pas ce film pour enfants quand il est sorti en salles il y a 19 ans, mais le maquillage et les effets spéciaux résistent à l'épreuve du temps, et Carrey l'écrase comme le méchant vert qui aspire tous les cadeaux à Whoville avant que son cœur ne grandisse en trois tailles .

"Le cauchemar avant Noël" (Disney +)

L'animation en stop-motion à son meilleur. Réalisateur Tim Burton 1993 Disney Classic est l'un des films les mieux notés de cette liste. Si vous ne l'avez pas encore vu, le film suit le roi de Halloweentown, Jack Skellington, qui kidnappe le Père Noël et reprend le concert dans le but de trouver plus d'épanouissement dans sa vie. Alerte spoil: Ça ne va pas bien.

"Vacances dans la nature" (Netflix)

Ce rom-com de style Hallmark peut être un peu ringard, mais il est garanti de vous plonger dans l'esprit des Fêtes. Le film suit une mondaine de Manhattan, Kate, (Kristin Davis), qui se lance dans un safari en solo en Afrique après avoir été soudainement larguée par son mari. Lors d'un détour par la Zambie, Kate aide son pilote, Derek (Rob Lowe), sauvez un bébé éléphant orphelin … et des étincelles volent. Amour, Noël et bébés éléphants? Il n'y a rien à ne pas aimer ici.

"Seul à la maison" (Disney +)

Le classique des fêtes et ses suites sont désormais tous sur Disney +. Dans «Home Alone», le film qui a tout déclenché, Kevin, huit ans (Macaulay Culkin) est chargé de protéger sa maison contre les cambrioleurs après que sa famille l'a accidentellement laissé à la maison pendant leurs vacances de Noël à Paris. L'enfer se déchaîne alors que Kevin prend les deux voleurs de front.

"Noël avec les Kranks" (Netflix)

Jamie Lee Curtis et Tim Allen jouer un couple marié qui est très excité d'utiliser leur temps de vacances pour des vacances pour une fois, mais leurs plans sont gâchés lorsque leur fille prend la décision de dernière minute de rentrer à la maison pour Noël.

"Le Père Noël" (Disney +)

Cette saison des Fêtes, diffusez le classique de Disney "The Santa Clause" qui suit un père régulier divorcé, Scott (Tim Allen), qui, après avoir tué accidentellement le Père Noël, est transporté au Pôle Nord et doit reprendre le rôle de Kris Kringle avant Noël . Si vous vous sentez d'humeur pour un marathon de cinéma? Les deux suites, "The Santa Clause 2" et "The Santa Clause 3: The Escape Clause" sont également disponibles.

"Joyeux Noël" (Hulu)

Si vous êtes fan de Lena Dunham et Anna Kendrick, vous pourriez creuser cette dramatique indépendante de 2014 sur une jeune femme passant les vacances chez sa sœur tout en se remettant d'une rupture désagréable.

"The Princess Switch" (Netflix)

La tournure charmante et idiote de "Le Prince et le pauvre" présente non pas un mais deux personnages joués par Vanessa Hudgenset ce ne sont même pas des jumeaux! Le phénomène "High School Musical" est devenu une star de "Spring Breakers" à la fois comme Stacy, une boulangère de classe mondiale de Chicago, et Lady Margaret, une duchesse fiancée au prince héritier de la terre fictive de Belgravia. Stacy et les chemins de Lady Margaret se croisent après que le premier ait accepté de participer au célèbre Belgravian Bake Off et que le second ait accepté d'être l'un de ses juges. En réalisant qu'ils ont un doppelgänger, les deux Hudgens ont l'idée lumineuse d'échanger des identités, des intérêts amoureux et même des accents. C'est ringard et prévisible, bien sûr, mais c'est pourquoi nous aimons les films de Noël, non?

"C'est une vie merveilleuse" (Amazon)

Non seulement ce film de 1946 avec Jimmy Stewart est un classique du cinéma, mais il contient un message puissant. Vous pouvez regarder l'original dans lequel George Bailey envisage de se suicider la veille de Noël avant que les anges lui montrent à quoi ressemblerait la vie de ses amis et de sa famille s'il n'était jamais né.

"Un prince de Noël: le mariage royal"

Qui a dit qu'une histoire devait se terminer par "heureusement pour toujours?" La suite du populaire film de Noël Netflix trouve Amber (Rose McIver) et le prince Richard (Ben Lamb) un an après qu'Amber a infiltré la famille royale en se faisant passer pour le tuteur de sa petite sœur. Les deux sont toujours heureux en amour, seulement elle a perdu son emploi de journaliste (et a commencé un blog!) Et il a été promu du prince de Noël au roi de Noël. Les deux se préparent à un somptueux mariage royal malgré le fait que son royaume soit au bord de la catastrophe économique. Le troisième film, "Un prince de Noël: un bébé royal", est également disponible en streaming.

"Miracle sur la 34e rue" (Disney +)

Le classique de Noël de 1994 est le quatrième remake du conte des Fêtes, mais l'un de nos favoris, grâce à la chimie de la charmante enfant star Mara Wilson avec feu Richard Attenborough en tant que centre commercial Santa Claus qui se révèle être la vraie affaire et doit le prouver en cour.

"Un joyeux Noël '(Amazon)

Ce film n'a pas eu beaucoup d'amour à sa sortie, mais le casting étoilé du film – Joel McHale, Lauren Graham, Candace Bergen et la fin Robin Williams – est une raison suffisante pour lui donner un coup de feu. La comédie de voyage sur la route suit McHale dans un voyage avec son père séparé, joué par Williams, pour récupérer les cadeaux de son fils avant le matin de Noël.

"La nuit avant" (Hulu)

Cette comédie cotée R suit trois amis d'enfance, jouée par Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen et Anthony Mackie, dans une quête pour avoir leur réveillon de Noël le plus fou. Les fans de "Superbad" et "The Hangover" devraient approuver s'ils ne l'ont pas encore vu.

Acclamation des Fêtes!

