Meital Dohan confirme la scission d’Al Pacino

Meital Dohan a rompu avec Al Pacino après deux ans ensemble en raison de leur âge de 39 ans.

L’actrice de 40 ans a confirmé qu’elle s’était séparée de la star de “The Irishman” après deux ans ensemble et a admis qu’elle avait trouvé “difficile” d’être avec l’acteur de 79 ans parce qu’il était “si vieux”.

Elle a déclaré au magazine israélien La’Isha: “C’est difficile d’être avec un homme aussi vieux, même Al Pacino.

“J’ai essayé de le nier, mais maintenant il est déjà un homme âgé.

“L’écart d’âge est difficile, oui. J’ai essayé de le nier, mais maintenant c’est déjà un homme âgé, pour être honnête. Donc même avec tout mon amour, ça n’a pas duré.”

Et la star de ‘Weeds’ a suggéré que la légende de l’écran ne la couvrait pas de cadeaux.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait des cadeaux coûteux pour lui rappeler leur relation, elle a répondu: “Comment puis-je dire poliment qu’il n’aimait pas dépenser de l’argent? … Il m’a seulement acheté des fleurs.”

Al a récemment révélé qu’il avait une thérapie pour faire face à sa soudaine renommée dans les années 1970 après son rôle principal en tant que Michael Corleone dans le drame mafieux de 1972 “ The Godfather ” et a continué à voir un spécialiste de la santé mentale alors que son profil augmentait de façon exponentielle cette décennie avec des rôles dans “ Serpico »,« The Godfather Part II »- dans lequel il reprend son rôle de Michael – et« Dog Day Afternoon ».

Il a dit: “C’est une grande chose à laquelle s’habituer. Je me souviens de Lee Strasberg (réalisateur et acteur) qui me disait:” Chéri, tu dois simplement t’adapter. ” Et vous le faites tout simplement. Mais ce n’est pas si simple. ”

L’acteur admet que voir un thérapeute était une partie importante et nécessaire de sa vie, et il a continué à avoir des séances chaque semaine pendant 25 ans.

Il a poursuivi: “J’ai vécu certaines choses. J’ai suivi une thérapie cinq jours par semaine pendant 25 ans.”

Plus tard, Al a décidé de réduire sa charge de travail dans les années 1980 et n’est apparu que dans quelques films sélectifs, y compris le drame policier classique “ Scarface ”, mais il a dû revenir plus régulièrement devant la caméra lorsque son argent a commencé à manquer.

Il a expliqué: “Je voulais juste m’éloigner du rythme de tout cela, et c’était bon pour moi. J’ai bien aimé. Mais ensuite, comme cela arrive, l’argent s’épuise.”

.