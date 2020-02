Meka confronte Michael à propos de ne pas porter sa bague

Meka Jones et Michael

Watson a eu un début difficile (pour dire le moins) à la vie conjugale sur Lifetime’s Married

à First Sight Saison 10.

Après s’être marié en tant qu’étrangers, le couple a eu une dispute explosive

sur le vol pour leur lune de miel au Panama qui les a amenés à rester séparés

chambres d’hôtel pour la plupart du voyage. Alors que Meka insistait sur le fait que Michael lui avait donné un «ultimatum»

pour les voyages de noces, il a affirmé ne rien dire de tel.

Malgré leurs obstacles initiaux, Meka

et Michael a finalement fait plus d’efforts pour se connecter les uns aux autres.

Ils ont passé du temps ensemble pour leur lune de miel et ont emménagé ensemble après

retour à Washington, D.C.

Dans l’épisode du 19 février de Marié à première vue, «La maison est où est votre conjoint», le couple avait à cœur le plus gros os de Meka à choisir avec Michael: sa bague de mariage. Son mari l’a enlevé pendant leur lune de miel tumultueuse, la laissant négligée et préoccupée par son niveau d’engagement.

Meka Jones | MAFS Lifetime via Instagram

Meka a demandé à Michael pourquoi il avait arrêté de porter sa bague

Tandis que

Meka a déclaré aux producteurs qu’elle était en bonne position avec Michael pour la première fois depuis

ils se sont mariés, elle était toujours déçue de voir qu’il ne portait pas sa bague.

“Je suis

On ne sait toujours pas pourquoi vous avez cessé de porter votre bague », a expliqué Meka à son mari

une conversation dans leur nouvel appartement D.C.

“Est

c’est quelque chose où vous sentez que ce n’est pas obligatoire? ” elle a continué, inquiète que

Michael

n’était pas pleinement engagé dans le mariage. “Je ne veux tout simplement pas me sentir comme

chaque fois que nous nous disputerons, vous retirerez votre bague. ” Meka a ajouté que

il l’avait enlevé “si vite” au Panama qu’elle se demandait s’il était

prêt à affronter les tempêtes d’une relation à long terme.

Michael a expliqué qu’après leur grosse explosion au cours de leurs premiers jours de mariage, il n’avait pas l’impression qu’il méritait de porter un signe de leurs vœux et de leur engagement. “Je me sentais comme si j’avais échoué dans notre mariage”, a révélé la star de Married at First Sight, “et il était donc difficile de le porter.”

Michael a expliqué qu’il avait eu une «réponse émotionnelle à ce moment-là»

Michael

a continué à expliquer qu’il était tellement dépassé à l’époque, il avait l’impression que son

monde

se désagrégeait. “Tout ce qui s’est passé dans ce court laps de temps

était beaucoup pour moi », a-t-il dit à sa femme,« et c’était ma réponse émotionnelle à

ce moment.”

Mais Meka a reculé, disant que le point d’engagement était de rester fidèle même lorsque les choses devenaient difficiles. “Même quand cela vous submerge, vous devez toujours porter votre bague”, a expliqué la star de Married at First Sight. “J’ai besoin de savoir, 24/7, que vous vous engagez à ce mariage en portant cette alliance.”

Le couple «Marié à première vue» a accepté de remettre sa bague

Meka’s

le mari a en fait convenu que leurs alliances ne devraient pas être facultatives. Le marié

au First Sight couple a accepté de les porter à nouveau, étant entendu que

ils ne reviendraient pas à moins de divorcer.

“Le

engagement est de le porter à tout moment à partir de ce jour, ”

déclaré.

le

spécialiste de l’éducation a déclaré aux producteurs à vie qu’il pensait que cela signifiait encore plus pour

être réengagé

à Meka maintenant qu’ils n’étaient plus des étrangers et pouvaient se choisir

plus activement. “Recommencer à porter nos alliances, c’est comme une grosse affaire,”

il a jailli. “Pour moi, c’est un engagement beaucoup plus puissant et plus important.”