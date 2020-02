Meka inquiète que son mariage avec Michael soit «un mensonge»

Meka Jones et Michael

Watson était en désaccord presque immédiatement après leur mariage en tant qu’étrangers

sur Lifetime’s Married

à First Sight Saison 10. Après

un argument dans l’avion pour leur lune de miel au Panama sur ce que Meka considérait

être la «lune de miel de Michael»

ultimatum sexuel », le couple s’est tellement affronté qu’ils ont accepté de rester

chambres d’hôtel séparées pendant la majeure partie du voyage.

Michael et Meka se sont finalement réconciliés et ont emménagé ensemble à leur retour à Washington, DC. un secret sur ses choix de carrière d’elle.

Meka Jones | MAFS Lifetime via Instagram

Michael a décidé de ne pas accepter un nouvel emploi de directeur d’école

Apparemment à l’improviste, Michael a dit à Meka qu’il ne serait pas

prendre sa promotion très discutée à un nouveau poste de directeur d’école

après tout.

“Donc il va y avoir un petit changement avec mon

calendrier », at-il commencé, alors que Meka regardait avec méfiance. “J’ai donc décidé de

ne pas aller avec le travail principal à l’école catholique. Je pensais que c’était juste

suivant mon meilleur intérêt pour passer de cette position. “

«C’est devenu officiel il y a quelques heures, après seulement

quelques appels téléphoniques dans les deux sens “, a poursuivi Michael, ajoutant à la hâte qu’il

déjà accepté

un poste de directeur dans une autre école. Meka a interrogé Michael

à propos de sa lettre d’offre et pourquoi il avait changé d’avis si soudainement, mais elle n’a pas

semble satisfait de ses réponses.

“Je suis plutôt orienté vers la carrière, donc j’étais super excité quand Michael m’a dit qu’il acceptait un nouvel emploi en tant que directeur”, a déclaré la star de Married at First Sight aux producteurs. «Mais maintenant, il refuse? Pourquoi?”

Meka a dit qu’elle ne pouvait pas faire confiance à son mari

En fin de compte, Meka a pris les nouvelles comme un autre signe qu’elle ne pouvait pas

faites entièrement confiance à Michael. Elle pensait qu’une partie de son histoire semblait louche ou

fabriqué.

“Comment puis-je construire une vie avec quelqu’un si je ne sais pas quoi

ils sont honnêtes et sur quoi ils mentent? ” le marié à

Demanda l’étoile de First Sight. «Michael a tellement menti sur tant de choses différentes

des choses.” Elle a ajouté plus tard: “Une grande partie de mon attitude est parce que je ne fais pas confiance

mon mari.”

Mais Michael a insisté sur le fait qu’il avait refusé la promotion pour le bien de leur mariage. “Alors que nous continuons à construire et à grandir, je ne me sentais tout simplement pas à l’aise avec ce qu’ils me demandaient de faire et ce qu’ils me demandaient d’abandonner”, a-t-il déclaré à Meka, qui n’avait toujours pas l’air du tout convaincu.

Michael a dit à sa femme qu’il ne se sentait pas assez à l’aise avec elle pour lui dire toute la vérité

Dans un cœur à cœur plus tard, Meka a abordé le sujet de

La vérité de Michael, ou son absence, encore une fois.

«La plus grande chose pour moi, c’est l’honnêteté. C’est littéralement tout ce que je

pour l’instant, c’est pour que tu sois honnête », lui a-t-elle dit.

Meka a expliqué qu’elle ne comprenait pas pourquoi ils n’avaient pas

parlé de sa décision de carrière au préalable, y compris son choix de postuler

un travail entièrement différent.

Mais Michael a dit qu’il n’avait pas dit à Meka toute la vérité parce qu’il ne l’avait pas

faites-lui confiance non plus. “Je ne me sens pas encore à 100% à l’aise avec vous”,

à First Sight, a déclaré l’étoile. “Et je ne sais pas tout ce qu’il y a à savoir sur vous.

Il y a juste certaines choses que je préfère garder pour moi. ”

La femme de Michael n’a pas entièrement acheté son explication et a pensé

il pourrait dévier. “J’ai l’impression que je n’ai pas le droit d’exprimer ce que je ressens

à propos de Michael sans qu’il dise ce qu’il pense de moi », a-t-elle déploré.

En fin de compte, Meka

dit à Michael que rien ne changerait dans leur mariage s’il ne commençait pas

dire toute la vérité et travailler pour gagner sa confiance. Elle a dit qu’elle ne savait pas pourquoi

il est entré dans ce processus si sa réaction à des «situations inconfortables» devait

mentir ou déformer la vérité. «Je pense que ma plus grande peur de tomber amoureux de toi

c’est que tout cela n’était qu’un mensonge », a avoué Meka.

Michael s’est offusqué des accusations de sa femme, disant

producteurs, “Cette idée que je suis ici juste à mentir, c’est ridicule. Je ne

lui faire confiance, et je ne pense pas qu’elle soit sincère avec moi. Tout ressemble

une configuration pour un moment “je vous ai”. “