Meka Jones dit qu’il y a des moments dont elle n’est pas fière de la saison 10

Meka

Jones et Michael

La relation de Watson semblait vouée à l’échec dès le début sur Lifetime’s Married

à First Sight Saison 10.

Ultimatum présumé de Michael – que Meka a des relations sexuelles avec lui

la lune de miel, ou il ne serait pas “dans le mariage” – a envoyé le couple emballer

et rester dans des chambres d’hôtel séparées pendant leur escapade romantique au Panama.

Après cela, les choses sont allées de mal en pis, comme Michael

malhonnêteté sur tout, de son travail et son passé au kilométrage sur son

la voiture a épuisé Meka et l’a rendue de plus en plus frustrée.

Meka a décidé d’arrêter le jour de la décision. Récemment, la star de Married at First Sight est allée sur Instagram pour partager ses réflexions sincères sur son expérience dans la série – de ce qu’elle aurait souhaité faire différemment à la façon dont elle a fait la paix avec ce qui s’est passé.

Meka Jones | MAFS Lifetime via Instagram

Meka a admis qu’elle n’était pas «fière» de tout son comportement dans «Marié à première vue»

Tout en traitant avec Michael

de nombreux mensonges au cours de la saison 10, Meka a parfois été critiqué par les téléspectateurs pour

être trop dure ou agressive dans ses disputes avec son mari. Elle a même

s’est excusé auprès de Michael pour avoir parfois jeté des mots durs ou être trop franc

et critique dans les combats sur l’épisode de la réunion Marié à la première vue.

Meka a réfléchi sur la

les critiques qu’elle avait reçues sur les réseaux sociaux, ainsi que toute son expérience sur Marié

à First Sight, dans une récente publication sur Instagram. Elle a sous-titré une photo de

elle-même, “À travers les hauts et les bas, je suis reconnaissante d’avoir obtenu le

possibilité de vivre quelque chose de si unique. J’ai tellement appris sur moi,

comment mieux gérer les situations et ce que je peux faire pour faire mon prochain

meilleure relation. ”

Les mariés d’abord

La star de la vue a continué en admettant qu’elle n’était pas satisfaite de tout

elle avait fait et dit sur le spectacle, surtout avec la pression supplémentaire du tournage

et le stress d’être marié à un étranger. «Être filmé tout le temps, c’est

pas une tâche facile par tous les moyens, et il y a certainement eu des moments où je ne suis pas

fier », a avoué Meka. “Il y a des situations que j’aurais vraiment aimé pouvoir

approché différemment et, surtout, j’aurais voulu ne permettre à personne de

amène-moi au niveau de frustration qui a été vu dans la série. »

Pourtant, l’analyste de catégorie

a écrit, elle savait qu’elle avait fait de son mieux dans une situation difficile dans la plupart des cas.

«Mais même avec toutes mes lacunes et mes chutes, je suis très fier de la façon dont je

géré mon mariage dans l’ensemble. Je suis fier de ne pas m’être permis d’être

manipulé, au gaz ou victime. Je suis fier d’avoir parlé des choses

cela m’a dérangé », a-t-elle écrit.

Surtout, a ajouté Meka, le

spectacle lui a fait comprendre que personne, et pas de mariage, valait la peine de la sacrifier

l’estime de soi et l’estime de soi. “Et surtout, je suis fier de moi pour savoir

mon estime de soi. Il m’a fallu si longtemps pour arriver au point où je pouvais en toute confiance

dire ce que j’apporte à la table et ce que je mérite donc c’est incroyable de voir que

se manifester dans mon mariage “, a écrit la jeune femme de 25 ans dans un

conclusion.

Elle a terminé le poste sur une note édifiante, encourageant les autres femmes à ne pas se contenter de mauvais traitements ou de malhonnêteté dans leurs propres relations. «Et à toutes les femmes qui remettent en question leur estime de soi à cause de ce qu’un homme leur a dit, connaissez votre valeur, Reine», a écrit Meka. “Vous ne demandez pas trop, vous demandez simplement à la mauvaise personne.”

Les fans ont offert leur soutien et leurs conseils à Meka sur les réseaux sociaux

Le plus marié au début

Les fans de Sight ont félicité Meka d’être fidèle à elle-même et de s’être ouvert sur le

réalité vulnérable d’apparaître à la télévision de réalité, ainsi que pour faire face à

ses défauts de front.

Certains téléspectateurs ont continué à

critiquer Meka sur son comportement dans la série, arguant qu’elle était trop dure

avec son mari et n’a pas été accueillant. “Eh bien, j’espère que vous trouverez

ce que vous cherchez. Lorsque vous le faites, n’oubliez pas de ne pas être si rapide à lancer

lui sous un bus devant des amis et de la famille… Des choses entre partenaires

dans une relation devrait rester dans une relation », a écrit une critique sous son

Publier.

D’autres ont félicité les mariés

à First Sight star pour être

fort et sachant sa valeur. “Vous incarnez tout ce qu’une femme devrait être”,

fan a jailli. “Vous êtes fort, indépendant, courageux, transparent, brillant, beau,

sage et intrépide. Vous incitez les femmes à utiliser davantage leur voix. Tu as tout donné

nous la permission de demander ce que nous voulons et de savoir ce que nous méritons. »

Un autre spectateur a fait l’éloge de la classe et de la grâce de Meka dans une situation dans laquelle elle avait le droit d’être plus qu’un peu frustrée. “Vous avez eu plus de patience que Michael n’a jamais mérité, et vous n’avez fait preuve que de classe tout au long de l’émission”, a expliqué un utilisateur d’Instagram. «Je ne peux pas croire la force que cela a dû prendre pour continuer à se présenter tous les jours avec tout ce à quoi vous avez dû faire face. Vous l’avez fait avec une telle résilience, et j’aime à quel point vous avez toujours été bien parlé avec tout ce que vous avez dû traverser. »

La star de “Marié à première vue” semble vivre sa meilleure vie en tant que femme célibataire

Son mariage arrangé

pourrait ne pas avoir tourné comme elle l’espérait, mais on dirait que Meka la vit

meilleure vie en tant que femme célibataire, avec voyages, famille et aventures la remplissant

calendrier des derniers mois. En plus d’un voyage à Hawaï avec un autre marié

à First Sight brides Katie

Conrad et Taylor

Dunklin, Meka a partagé des photos de voyages en Thaïlande, en Californie et

beaucoup d’autres destinations.

Les mariés d’abord

Une star de la vue s’est dirigée vers la Pennsylvanie pour les vacances, prenant des photos avec

sa famille en pyjama assorti mignon.

«Joyeux Noël de votre famille préférée», a-t-elle légendé le réconfortant

photo.

Peu importe ce qu’elle a vécu sur Marié à première vue,

nous sommes sûrs que Meka continuera à prospérer et à être authentique envers elle-même à l’avenir

des relations.