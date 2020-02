Mel C Details Scuffle avec Fellow Spice Girl Victoria Beckham

Les Spice Girls sont l’un des groupes les plus réussis de tous les temps – mais une lutte entre Mélanie “Mel C” Chisholm et Victoria Beckham apparemment presque coûté à Mel son rôle dans le groupe.

Apparaissant sur Disques de l’île déserte de la BBC programme, Sporty Spice revisité ces premiers jours du groupe de filles. Alors qu’elle a parlé brièvement de son face-à-face chic dans le passé, cette fois, elle a également révélé à quel point le fait d’être renvoyé du groupe à cause du combat lui avait laissé une impression durable.

“C’est une histoire drôle”, a-t-elle dit à propos d’elle et du bœuf de Victoria aux Brit Awards en 1996. “J’étais tellement blessée et embarrassée par la situation, je n’ai commencé à en parler que récemment, mais c’est vraiment très drôle … nous étions aux Britanniques et nous avons tous eu quelques [drinks] et en sortant il y a eu une petite bagarre entre moi et Victoria. “

“Nous ne pouvons pas dire cela à l’antenne mais je lui ai demandé de s’en aller et on m’a dit que si ce comportement se reproduisait, je serais absent”, a-t-elle déclaré. En 2019, Chisholm a déclaré au Guardian qu’elle avait en fait “dit à Victoria de foutre le pied”.

“Ce qui l’a rendu si dévastateur, c’est à quel point il était important pour moi de faire partie du groupe et de réaliser les choses que nous voulions accomplir … penser que j’aurais pu tout gâcher et tout perdre, j’ai commencé à être vraiment vraiment dur sur moi-même “, at-elle poursuivi. “Je mets littéralement tout cela dans ma tête maintenant, mon thérapeute serait très fier de moi. Je pense que c’était le début de certains de mes problèmes, parce que je devais être très strict avec moi-même, je ne pouvais pas ne me permets pas de me détendre, car si je le faisais, je pourrais tout gâcher. “

Ce sentiment a continué lorsque le groupe a connu la gloire, alors que Mel C révélait pourquoi elle ne voulait pas s’exprimer lorsqu’elle se sentait «intimidée» par au moins un de ses camarades de groupe de peur de secouer le bateau. Bien qu’elle n’ait pas cité de noms ici, elle a insinué Melanie “Mel B” Marron “merde” son dos dans la journée dans cette interview avec The Guardian.

“Quand vous êtes vraiment le conte de fées ultime qui vous arrive, vous vous sentez coupable de vous plaindre de quoi que ce soit”, a-t-elle expliqué. “Nous étions au sommet du monde, nous étions le plus grand groupe du monde et je me sentais coupable de me plaindre.” Elle a également déclaré qu’elle se considérait comme la “diplomate” du groupe, gardant un profil bas et la bouche fermée pour “rester en dehors de la ligne de tir”.

Chisholm a également exprimé son ambivalence envers le label Sporty Spice, car elle était encore en train de comprendre qui elle était au moment où elle a été classée comme la “garçonne” du groupe. “Je suis sportive et athlétique, mais je suis vraiment très douce et douce”, a-t-elle déclaré, qualifiant ce moment de “déroutant” pour elle.

“J’ai été décrite comme la personne à l’arrière qui ne fait pas grand-chose, ne dit pas grand-chose”, a-t-elle ajouté à propos de la couverture médiatique de la journée. “Et c’est vraiment blessant quand vous êtes une jeune pop star en herbe. Ça fait vraiment mal. J’ai essayé de me rendre parfaite. J’ai fini par me rendre vraiment malade. J’ai été anorexique pendant quelques années. Je faisais de l’exercice de manière obsessionnelle et j’ai jusqu’à être incroyablement déprimé. “

Une fois qu’elle a été diagnostiquée comme souffrant de dépression, elle a dit que «c’était un tel poids qui m’a échappé des épaules». S’étouffant pendant qu’elle parlait, elle a dit que c’était “un tel soulagement” parce que savoir ce qui l’affectait signifiait qu’elle était maintenant en mesure de comprendre comment elle pouvait être aidée. “Ce fut le début de ma route vers la guérison”, a-t-elle ajouté, “ce qui a pris beaucoup de temps.”

En 1998, Geri “Ginger Spice” Halliwell a quitté le groupe, un geste que Melanie dit qu’elle respecte maintenant mais qui l’a laissée “dévastée” à l’époque. Elle a dit, en regardant en arrière, que c’était “le début de la fin” pour le groupe. Après la sortie de “Forever” en 2000, ils ont fait une pause prolongée.

“Nous ne nous sommes jamais vraiment séparés officiellement”, se souvient Mélanie. “Une décision a été prise, je suis restée un peu plus longtemps que je ne le souhaitais et en grande partie parce que je n’étais pas bien. J’avais du mal à être en compagnie des filles, nous faisions des séances d’enregistrement séparément. ces vieilles vibrations du rock and roll. Je savais que je devais y aller, je devais me débrouiller et je ne pouvais pas le faire dans cet environnement. Ce n’est pas du tout préjudiciable aux autres filles, ce sont mes affaires personnelles. “

Les femmes finiraient par faire une tournée de retrouvailles de 2007-2008, avant une représentation en 2012 aux Jeux olympiques d’été de Londres. Ils ont également fait une nouvelle tournée – sans Victoria – en 2019.

“Quand nous sommes ensemble sur cette scène, nous sommes formidables”, a déclaré Chisholm, “et nous nous tuerions les uns les autres.”