Mel C dit qu’un naissain ivre l’a poussée vers la dépression

Selon Mel C, un naissain ivre avec Victoria Beckham l’a poussée vers la dépression.

La pop star de 46 ans a été menacée de licenciement des Spice Girls après avoir été vue se disputer avec Victoria aux BRIT Awards en 1996 et Mel – qui avait lu l’acte d’émeute par le manager du groupe – a maintenant admis que l’incident s’était produit un impact néfaste sur sa santé mentale.

Apparaissant sur les ‘Desert Island Discs’ de la BBC Radio 4, le chanteur a avoué: “J’étais tellement blessé et embarrassé. Nous avions tous eu quelques beuvies et en sortant il y avait une petite bagarre entre moi et Victoria.

“Nous ne pouvons pas dire cela à l’antenne mais je lui ai demandé de s’en aller. On m’a dit que si ce comportement se reproduisait, je serais absent.”

Mel – dont le vrai nom est Melanie Chisholm – sait qu’elle aurait pu facilement abandonner sa carrière.

En conséquence, Melanie est devenue plus disciplinée que jamais auparavant – ce qui a provoqué des problèmes de santé mentale.

Mel – qui a également lutté contre un trouble de l’alimentation – a partagé: “Penser que j’aurais pu tout gâcher et tout perdre … J’ai commencé à être vraiment, vraiment dur avec moi-même.

“Je pense que c’est là que le début de certains de mes problèmes est venu parce que je devais être très, très strict avec moi-même. Je ne pouvais pas me permettre de me détendre parce que si je le faisais, je pourrais tout gâcher.”

Mel a également avoué qu’elle avait du mal à être à la hauteur de son personnage Sporty Spice.

Elle a dit: “Je pense que j’ai été décrite comme la personne à l’arrière qui ne fait pas grand-chose ou ne dit pas grand-chose.

“C’est vraiment blessant quand tu es une jeune star de la pop en herbe. J’ai essayé de me rendre parfaite, quoi que je juge parfaite.”

