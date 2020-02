Melanie C s’ouvre sur la dépression

2020-02-23 18:00:05

Melanie C sent que sa dépression a été déclenchée après une dispute avec sa coéquipière des Spice Girls Victoria Beckham dans les coulisses des BRIT en 1996, car elle était tellement “gênée” par ce qui s’est passé.

La star des Spice Girls a eu une longue bataille contre les troubles de l’alimentation et la dépression et pense que tout cela découle de l’habillage qu’elle a obtenu après avoir ramé avec son camarade de groupe aux BRIT en 1996, car elle était tellement “gênée” par ce qui s’est passé.

Elle a admis: “J’étais tellement blessée et embarrassée. Nous avions tous eu quelques beuvies et en sortant il y avait une petite bagarre entre moi et Victoria. Nous ne pouvons pas le dire à l’antenne mais je lui ai demandé de s’en aller. On m’a dit que si ce comportement se reproduisait, alors je serais sorti. Penser que j’aurais pu tout gâcher et tout perdre … J’ai commencé à être vraiment très dur avec moi-même. Je pense que c’est là que le début de certains de mes problèmes sont venus parce que je devais être très, très strict avec moi-même. Je ne pouvais pas me permettre de me détendre parce que si je le faisais, je pourrais tout gâcher. ”

Et la chanteuse et DJ de 46 ans admet que son corps “a repris son esprit”.

Elle a dit: “Je pense que mon corps a pris le contrôle de mon esprit. Je suis passée de l’anorexique à un trouble de la frénésie alimentaire. C’est à ce moment-là que je suis allée chez mon médecin généraliste et j’ai été diagnostiquée avec une dépression. C’était un tel soulagement parce que je pensais: “Oh mon Dieu, il y a un nom pour cela et je peux être aidé.” ”

Et Melanie – qui était connue sous le nom de Sporty Spice alors qu’elle faisait partie du groupe de filles – admet que le public la perçoit comme la “simple à l’arrière qui ne fait pas vraiment grand-chose” a vraiment affecté sa santé mentale et en conséquence, elle s’est efforcée de être parfait”.

S’adressant aux Desert Island Discs de la BBC Radio 4 sur son passage dans le groupe, elle a ajouté: “Je pense que j’ai été décrite comme la plus simple à l’arrière qui ne fait pas grand-chose ou ne dit pas grand-chose. C’est vraiment blessant. quand vous êtes une jeune pop star en herbe. J’ai essayé de me rendre parfaite, tout ce que je jugeais parfait. “

