Melinda Messenger dit que les photos de seins nus «obsolètes» devaient disparaître

L’ancien mannequin de la page trois, Melinda Messenger, est heureux que la fonction photo de modélisation seins nus soit terminée car elle est devenue “obsolète”.

L’ancienne mannequin glamour est devenue célèbre en dévoilant ses seins pour le reportage photo quotidien du journal The Sun, mais elle a été ravie de la voir supprimée par la publication en 2015 et de voir le Daily Star emboîter le pas en avril 2019, bien qu’ils continuent de publier des photos de mannequins en maillot de bain et lingerie.

Melinda insiste sur le fait qu’en 2020, il s’agit d’un concept dépassé et elle est également heureuse que les «mags des gars» aient cessé d’être une tendance parce qu’ils ont eu un impact «malsain» sur la représentation féminine.

Dans une interview à New! magazine, elle a dit: “[Page Three] est devenu tellement dépassé, il était temps de le terminer. L’idée de cela semble assez ringard, en fait.

“C’est la même chose avec les magazines pour hommes – je suis content qu’ils aient fini parce qu’ils étaient une façon malsaine de représenter les femmes.

“Cela a séduit l’adolescent, mais grâce à Internet, ces photos sont disponibles à tout moment, n’importe où maintenant.”

La blonde de 49 ans était heureuse de saisir l’opportunité d’être un modèle glamour dans les années 90 car à l’époque parce qu’il y avait “un sens de l’aventure” et c’était une période passionnante.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait posé pour la page trois, elle a expliqué: “Parce qu’on me l’a offert! Je savais que je ne vivrais plus jamais quelque chose de semblable, alors j’ai pris le premier emploi avec un sens de l’aventure.

“Je ne m’attendais vraiment pas à ce que quelque chose en sorte, je pensais que ce ne serait que quelques photos et ce serait tout. Et 25 ans plus tard, nous en parlons encore!

“Il n’y avait pas d’Internet à l’époque et je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi je suis devenu si populaire. Je n’ai jamais eu de stratégie. Je n’ai pris que les emplois que je voulais.”

