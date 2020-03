Melissa Benoist est enceinte, comme elle et son mari Chris Wood ont confirmé sur les réseaux sociaux qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

Melissa Benoist est enceinte.

L’actrice de 31 ans et son mari Chris Wood attendent leur premier enfant ensemble, a confirmé le couple – qui s’est marié l’année dernière – sur les réseaux sociaux.

Posant une photo d’elle tenant un petit pull bleu, aux côtés de son conjoint tenant un de leurs chiens de compagnie, Melissa a écrit sur Instagram: “Un enfant non canin arrive très bientôt dans notre famille !!! @christophrwood a toujours été un vieux papa par nature mais maintenant il va être un vrai! (sic) ”

Tandis que Chris a partagé une photo de Melissa le serrant dans ses bras pendant qu’il affiche une fausse bosse de bébé sur son propre ventre, et a écrit: “La photo est une blague mais les nouvelles sont réelles … !!! (sic)”

La nouvelle passionnante survient six mois après que les co-stars de la “Supergirl” se sont mariées lors d’une cérémonie privée tenue dans un domaine à Ojai, en Californie.

Parmi les invités se trouvaient d’autres stars Kevin Smith, Odette Annable et Paul Wesley, et des sources à l’époque ont déclaré que les noces étaient “belles”.

Un initié a jailli: “C’était un cadre magnifique pour un mariage très paisible et calme. Les vœux ont été brefs et ont duré environ 15 minutes. Il y avait beaucoup d’applaudissements et d’applaudissements à la fin.”

Chris a proposé à Melissa en février de l’année dernière, l’ancien acteur de “Vampire Diaries” révélant que c’était “le moment le plus heureux” de sa vie.

Parallèlement à un selfie de la paire montrant sa nouvelle bague de fiançailles en diamant éblouissante, que Chris avait conçue lui-même avec l’aide de la créatrice de bijoux raffinés Jennifer Meyer, Melissa a écrit sur Instagram: “oui oui oui ce sera toujours oui. (Sic)”

Tandis que Chris, qui peut être vu en train de planter un baiser sur la joue de sa fiancée dans la photo, a partagé la même image sur son profil et a ajouté: “Le plus heureux.”

.