Melissa Gorga réagit aux «houes» de Joe Giudice, révèle comment Teresa a réagi à ses photos de vacances

Melissa Gorga était d’humeur sincère quand elle s’est arrêtée “Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen” Mercredi soir.

le “Real Housewives of New Jersey” star et belle-soeur de Teresa Giudice a d’abord été interrogée sur sa réaction initiale à voir ces photos du mari séparé de Teresa, Joe Giudice, le vivre au Mexique avec un troupeau de filles en bikini.

“[My husband] Joe [Gorga] et j’étais en fait assise sur le canapé ensemble, et Teresa nous a envoyé le lien vers TMZ, et j’ai répondu en retour, ‘Qui sont ces houes?’ “, a déclaré Melissa à un Andy exalté.” Et elle a répondu, ‘LOL.’ “

Andy a dit à Melissa qu’il voulait voir des photos de Teresa vivre “avec un groupe de gars”. Melissa ne pouvait pas être plus d’accord, ce qui nous amène à notre prochain sujet.

Sur L’épisode de mercredi de “RHONJ” Teresa a montré à ses co-stars un selfie torse nu que son «garçon de piscine», Tony Delorenzo, lui avait envoyé pendant que Joe était en détention sous la garde de l’ICE. Les femmes étaient hors d’elles, mais Teresa a insisté sur le fait qu’elles n’étaient que des «amies», alors un curieux Andy a interrogé Melissa sur le statut de cette relation.

“Tony est chez moi cinq jours par semaine! C’est le meilleur ami de Joe Gorga depuis qu’ils étaient en troisième année!” elle a expliqué. Andy était intrigué par l’idée que les choses pourraient chauffer entre le couple potentiel.

“Non, je vais être honnête,” répondit Melissa. «Ils sont vraiment juste une amitié. Ils le sont vraiment. Tony sort avec le monde! , donc ils sont juste un peu comme, “Hé, regardez-moi!” “Eh bien, regardez-moi!” “

“Ou,” Meghan McCain »intervint« tu n’es qu’une belle-sœur protectrice ». Concéda Melissa.

Alors même si “Tony est un bon gars” et que Melissa “aimerait” voir se retrouver avec Teresa, elle ne pense vraiment pas que c’est ce qui se passe en ce moment – même s’il l’a fait passer les vacances avec elle.

Melissa et Andy ont également parlé de la prochaine réunion de la saison 10, qui a été filmée plus tôt ce mois-ci, ainsi que Danielle Staub décision de quitter la série.

Quand un appelant a demandé à Gorga si elle était nerveuse, Staub allait révéler ses secrets, Melissa a ri et a dit: “Oh mon Dieu, elle le dit depuis environ 10 ans!”

Andy a accepté, ajoutant qu’il pensait qu’elle l’aurait fait lors de la réunion.

“Mais c’est toujours la même chose!” Nota Melissa, visiblement fatiguée du sujet. “C’est à peu près comme l’émission et comment nous avons commencé et qu’elle m’a demandé de filmer avec elle. C’est comme, nous le savons déjà! C’était en 2009!”

“Je pense qu’il est temps pour Danielle de jeter l’éponge. Honnêtement,” a-t-elle ajouté. “Il est temps de partir. Elle a atteint son but. Et elle est tellement grande sur le fait qu’elle est une OG que c’est en fait, ça ressemble, nous savons!”

En incarnant l’avocat du diable, Cohen a déclaré que Staub pense probablement qu’elle n’a pas obtenu le respect qu’elle estime mériter.

“Je comprends ça, mais comme, allez,” répondit Gorga. “Elle se le fait à elle-même.”

“Les vraies femmes au foyer du New Jersey” est diffusé le mercredi à 20 heures. sur Bravo.

