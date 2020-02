Melissa McCarthy encourage les enfants à adopter des caprices

2020-02-26 17:00:05

Melissa McCarthy a encouragé ses filles Vivian et Georgette à embrasser leurs caprices.

Melissa McCarthy a encouragé ses filles à embrasser leurs caprices.

L’actrice de 49 ans – qui a Vivian, 12 ans, et Georgette, 10 ans, avec son mari Ben Falcone – a admis que ses enfants s’inquiètent souvent de savoir s’ils “ont l’air idiots” de faire certaines choses, mais elle pense que les meilleures amitiés se nouent avec “maladroit” ” des moments.

Elle a déclaré au magazine People: “Mon aînée a une très bonne tête sur les épaules, mais les enfants de cet âge se demandent toujours:” Est-ce que quelqu’un pense que j’ai l’air idiot? ” Je leur dis que c’est idiot et nous sommes tous des idiots!

“La seconde où vous l’embrasserez et aurez de vrais amis, vous réaliserez que c’est la partie amusante. Qui est le plus stupide et le plus maladroit? Ce sont les amis que vous aurez toute votre vie.”

Melissa pense que le monde serait “ennuyeux” si les gens cachaient leurs caprices, et veut que les autres soient simplement eux-mêmes.

Elle a expliqué: “Comment serait-ce ennuyeux si nous étions tous pareils? Nous sommes attirés l’un vers l’autre à cause de toutes nos bizarreries bizarres et inexplicables. La vie est courte. Soyez simplement vous-même!”

À un jeune âge, la star des «demoiselles d’honneur» embrassait ses propres traits étranges et agissait «comme un dingbat», mais elle pense que ses enfants ont «une vue beaucoup plus grande» du monde.

Maintenant, son seul souhait serait d’entendre ses filles dire qu’elles apprécient qui elles sont.

Elle a ajouté: “À cet âge, je mangeais de la terre et je courais dans une ferme comme un dingbat, mais ils ont une vue beaucoup plus large du monde.

«J’adore voir mes deux filles dire simplement:” Je sais qui je suis et je sais ce que j’aime et ce que je n’aime pas. ” Et ils sont gentils, donc tout cela est agréable. “

